عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف عبد المنعم: على الأهلي إحراز هدف لإرباك صفوف الترجي.. فيديو

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

قال شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الأهلي والترجي التونسي لديهما مقومات البطولة، مؤكدا أن وصولهم للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لم يكن صدفة.

 

على موسيماني إدارتها بشكل جيد.. عبد اللطيف : مباراة الأهلي والترجي صعبة.. فيديو

وأضاف شريف عبد المنعم خلال لقاء له لبرنامج “الجمعة في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن فريق الأهلى لديه إصابات كثيرة، وسيلعب بدون الناحية اليمنى.

وتابع شريف عبد المنعم أن قائد الجبهة اليسرى علي معلول، عاد من الإصابة وجاهز للقاء بينما محمد مجدي قفشة قد لا يخوض هذا اللقاء ويتم تجهيزه للقاء العودة.

وأشار عبد المنعم إلى أن النادي الأهلى عليه إحرز هدفا من أجل إرباك صفوف الترجي قبل مباراة العودة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم بملعب رادس استعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها السادسة من مساء غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت.

واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.

 

النادي الأهلي ابطال افريقيا كرة القدم علي معلول دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

"خناقة" بين اللاعبين.. إيقاف لقاء طائرة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر

لوكا مودريتش أفضل لاعب في مباراة كرواتيا والتشيك في يورو 2020

الحرائق تلتهم 707 آلاف متر من الأراضي الزراعية في سوريا

يحيى قدري: القانون لا يُخضع الأراضي الزراعية لـ ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة: نعمل على مدار 24 ساعة للمدنيين.. فيديو

طائرة الأهلي تقلص الفارق أمام الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا.. فيديو

القيادة المركزية الأمريكية: مصر لها دور قيادي وريادي في استقرار منطقة الشرق الأوسط

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ