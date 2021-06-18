شريف عبد المنعم: على الأهلي إحراز هدف لإرباك صفوف الترجي.. فيديو

قال شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الأهلي والترجي التونسي لديهما مقومات البطولة، مؤكدا أن وصولهم للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لم يكن صدفة.

وأضاف شريف عبد المنعم خلال لقاء له لبرنامج “الجمعة في مصر” عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن فريق الأهلى لديه إصابات كثيرة، وسيلعب بدون الناحية اليمنى.

وتابع شريف عبد المنعم أن قائد الجبهة اليسرى علي معلول، عاد من الإصابة وجاهز للقاء بينما محمد مجدي قفشة قد لا يخوض هذا اللقاء ويتم تجهيزه للقاء العودة.

وأشار عبد المنعم إلى أن النادي الأهلى عليه إحرز هدفا من أجل إرباك صفوف الترجي قبل مباراة العودة.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته اليوم بملعب رادس استعداداً لمواجهة الترجي المقرر لها السادسة من مساء غد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشارك أحمد رمضان بيكهام، الظهير الأيمن في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت.

واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل.

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في السادسة مساء غد السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.