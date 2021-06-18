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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن عن تعليمات مهمة بشأن الامتحانات

طلاب
طلاب

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس عن   أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 19- 6- 2021 من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

 

وفي ذات السياق أكد الدكتور مصطفى مرتضي، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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وأضاف عميد الكلية، أنه في حالتى الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا، سيتم قبول الاعتذارات ولن يتأثر تقدير الطالب عند أدائه الامتحان مستقبلا.

 

الجدير بالذكر قام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه  الدكتور مصطفى مرتضي عميد الكلية والدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد هنداوي مدير مستشفى الطلبة وإيمان محمود أمين الكلية بتفقد عدد من اللجان.

 

وشدد الدكاترة علي ضرورة التزام الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩ .

 

 

من المقرر أن تجرى الامتحانات على مدار خمس فترات يوميا ، ويتم عرض الجداول تباعاً علي شاشات موجودة بطرقات الكلية ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة تفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني  ٢٠٧٠٠ طالب وطالبة  بأقسام الكلية المختلفة البالغ عددها ١٦ قسماً . 

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