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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنشيط السياحة: حملة الترويج لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي وصلت لـ 20 مليون شخص.. فيديو

حملة الترويج السياحي
حملة الترويج السياحي

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن حملة الترويج السياحي لمصر بالسوق العربي على مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 20 مليون مستخدم.


وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، والمُذاع عبر فضائية "إكستر نيوز"، أنه تم طلاق عدد من الرحلات الافتراضية على منصات التواصل الاجتماعي في فترة جائحة كورونا، لتنشيط السياحة والتعريف بالمواقع السياحية والأثرية في مصر، لافتا إلى أن مساحة الإعلان عبر التسويق الرقمي تضاعفت بشكل كبير خلال جائحة كورونا.


وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة كبيرة للترويج السياحي في شهر يونيو العام الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجاءت بآثار جيدة جدا، مردفا أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر أداة حديثة لكنها مهمة جدا وفعالة للترويج السياحي.


وأوضح أنه من المتوقع أن تكون الأسواق العربية أولى الأسواق التي ستفتح أسواقها لمصر، لذلك تم استضافة عدد كبير من المدونين العرب المشهورين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج السياحي لمصر في مزارات سياحية وأثرية عديدة على مستوى الجمهورية.
 

وشاركت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في استقبال أول رحلة طيران مباشرة تطلقها شركة "إير كندا" قادمة من مدينة مونتريال إلى القاهرة وذلك في إطار قيام الشركة بتسيير رحلات جديدة مباشرة بين مونتريال والقاهرة بدءاً من يونيو الجارى بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية.

 

وحضر مراسم الاستقبال قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلون عن السفارة الكندية بالقاهرة ومسئولو مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولى.

 

وقد ألقت نائب الوزير كلمة بهذه المناسبة أكدت فيها أن الوزارة تثمن تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأخرى لما لذلك من تأثير إيجابى مباشر على زيادة حركة السياحة الوافدة.

 

وأضافت نائب الوزير أنه من المتوقع أن يسهم خط الطيران الجديد في زيادة الأعداد القادمة من كندا إلى مصر سواء للسياحة أو الاستثمار من خلال هذا الخط المباشر، وهو ما سوف يسهم بدوره في زيادة السائحين الوافدين من هذه الأسواق البعيدة.

 


كما أوضحت غادة شلبى في كلمتها المقومات السياحية الفريدة التي يتميز بها المقصد المصرى وأكدت على إجراءات السلامة الصحية التي تتخذها مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأن الوزارة تتابع عن كثب عمليات تطعيم العاملين بقطاع السياحة باللقاحات المضادة للفيروس حتى يتسنى الانتهاء منها في أقرب وقت إلى جانب متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المقاصد والمنشآت السياحية المصرية بما يكفل الحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين.

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