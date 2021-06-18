برلماني: الحوافز التمويلية لمتعافي الإدمان تهدف لاستغلال طاقتهم في بيئة العمل

قال النائب عبدالفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك جهودا واسعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات بكافة أنواعها، حيث ظهر ذلك بالأونة الأخيرة من خلال الحملات الإرشادية التوعوية التي أطلقتها علي موقعها الالكتروني، معقبا " عايزين نستهدف أكبر عدد من الشباب والمراهقين من أجل التوعية بالمخاطر".

وأكد "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن منح صندوق مكافحة الإدمان، المتعافيين شيكات تمويلية لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتبر بمثابة مد يد العون لهذه الفئة ومساعدتها من التخلص من الأثار السلبية بإختلاف انواعها اجتماعية أو مادية مما يهدف إلي تحويلهم عنصر فعال ونشط ببيئة العمل المصري مما يعتبر استغلال لطاقات هؤلاء الشباب.

ولفت أمين لجنة القوي العاملة، إلي أن التعديلات الأخيرة لقانون الخدمة المدنية بشأن فضل الموظفين متعاطي المخدرات يأتي وفق اتجاه القيادة السياسية في مكافحة الإدمان بكل جهة من جهات الدولة ومن ضمنها الجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن ذلك يهدف إلي تحقيق الجودة والكفاءة للأعمال المقدمة للمواطنين.

وتابع النائب: “بشكل عام القضاء على سلوكيات الإدمان والتعاطي من أهم متطلبات الوقت الراهن، فنحن بمرحلة إعادة بناء للإنسان بشكل كامل”.

وكان قد سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

وبهذا الدعم يتمكن المتعافي من الإدمان من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات "سوبر ماركت، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية" فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبيةز

وتقدمت سيدة تبلغ 60 عاما للحصول على قرض لإنشاء مشروع "سوبر ماركت " بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بسبب إساءة استخدامها للأدوية.

وتم توفير الخدمات العلاجية للسيدة مجانا حتى التعافي ،حيث قامت بإعداد دراسة جدوى عن مشروع سوبر ماركت وقام الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وسبق وتقدم العديد من الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن ،وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 مليون و170 ألف جنيه حتى الآن.

كانت نيفين القباج، قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح".

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الادمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41% .