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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار وزيرة التخطيط :مصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي

النمو الإقتصادي
النمو الإقتصادي

قالت الدكتورة ندي مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تتجه لتوسيع  مساحة القطاعات التي نستخدمها، وزيادة الوزن النسبي في الاقتصاد الذي يوفر فرص لعمالة أكثر وقطاعات فيها قدرة تصديرية، وقطاعات تكنولوجية.

وتابعت مسعود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" كل الأهداف المرجوة من الإصلاح الاقتصادي تحققت، مضيفة أنه قبل نوفمبر 2016 كانت نسبة البطالة 13%، والعجز المالي 11.3%، ومعدل النمو انخفض لـ3%، معدل التضخم، 14% معدل تضخم، عجز بين الصادرات والواردات 6%، وقبل تعويم الجنيه مع الصرف نزل سعره 13%.

وأوضحت:" قرار التعويم في نوفمبر 2016 قرار جريء جدا حيث إن الوضع كان لا يمكن يستمر، وكان تحرير سعر الصرف مرن ومتاح، وتم دعم الصادرات والسياحة، وبناء الاحتياطي النقد الأجنبي وضبط المالية العامة".

وأشارت إلي أن سعر الصرف كان الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحقق البرنامج معدل نمو 5.6 قبل جائحة كورونا و3.6% فترة الجائحة، ومصر الدولة الوحيدة التي حققت معدل نمو إيجابي".

ولفتت إلي أن معدل البطالة انخفض لـ 7.5%، ومعدل تضخم لا يتجاوز 5%، نقد أجنبي تجاوز 40 مليار دولار، ما يغطي 9 شهور واردات، و13% زيادة تحويل العاملين المصريين في الخارج، وتم تخفيض عجز الموازنة بنسبة 24%.

وأكملت حديثها قائلة:"كل هذا مكننا من زيادة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولأول مرة نشهد استثمارات بتريليون و150 مليار جنيه، وقطاع الحماية الاجتماعية 283.4 مليار جنيه، ودعم  رواد الأعمال، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يريدون التوسع فيها".

المشروعات الصغيرة الصادرات والواردات المصريين في الخارج جائحة كورونا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادية

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