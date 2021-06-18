إيطاليا تسجل 1147 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ووفقا لوكالة “أكي” الإيطالية، ارتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 127 ألفًا و225 حالة، والإصابات إلى 4 ملايين و250 ألفًا و902 حالة، فيما تجاوزت حالات الشفاء الـ 4 ملايين حالة.



وطبقت إيطاليا العمل بنظام فرض الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، والاختبار الإلزامي للمسافرين القادمين إلى البلاد من المملكة المتحدة، بعد ان هددت السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد محاولات بريطانيا؛ لإعادة فتح اقتصادها مرة اخرى،وفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية.



وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن التدابير الحالية التي تحظر دخول الوافدين من الهند وبنجلاديش وسريلانكا تم تمديدها،و سيسمح للمسافرين الذين يحملون ما يسمى بالبطاقة الخضراء الصادرة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان بدخول إيطاليا.



جدير بالذكر ان إيطاليا تنضم- بهذه القرارات- إلى ألمانيا وفرنسا فى الحد من استقبال المسافرين من المملكة المتحدة.



وفى سياق متصل،أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيطالية انها ستفتح المدارس فى شهري يوليو وأغسطس، بأنواع مختلفة من التدريب والأنشطة الترفيهية للطلاب من جميع المستويات للتعويض عن فترة العزل والحبس التى قضاها الأطفال فى المدارس، ومن أجل إعادة تنشيط الأطفال اجتماعيا مرة أخرى والتفاعل.



وأفادت وزارة التربية والتعليم الإيطالية، بأن هذه الأنشطة التطوعية،ستشمل الرياضة، والرحلات، والموسيقى أو أجهزة الكمبيوتر، من بين أمور أخرى، والتى ستخصص لها الحكومة ما مجموعه 520 مليون يورو من الاستثمار.