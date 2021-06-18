عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تسجل 1147 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 1147
إيطاليا تسجل 1147 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و35 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.


ووفقا لوكالة “أكي” الإيطالية، ارتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 127 ألفًا و225 حالة، والإصابات إلى 4 ملايين و250 ألفًا و902 حالة، فيما تجاوزت حالات الشفاء الـ 4 ملايين حالة.


وطبقت إيطاليا العمل بنظام فرض الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، والاختبار الإلزامي للمسافرين القادمين إلى البلاد من المملكة المتحدة، بعد ان هددت السلالات الجديدة من فيروس كورونا المستجد محاولات بريطانيا؛ لإعادة فتح اقتصادها مرة اخرى،وفقًا لوكالة بلومبرج الإخبارية.


وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا  فى منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن التدابير الحالية التي تحظر دخول الوافدين من الهند وبنجلاديش وسريلانكا تم تمديدها،و سيسمح للمسافرين الذين يحملون ما يسمى بالبطاقة الخضراء الصادرة من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان بدخول إيطاليا.

بتمويل 70 مليون جنيه من إيطاليا.. بدء إجراءات إنشاء مصنع بالمنيا لتدوير المخلفات وإنتاج السماد

بعد وقفه في إيطاليا .. أستاذ فيروسات: استرازينيكا آمن ونقدم اللقاح المناسب لكل حالة


جدير بالذكر ان إيطاليا تنضم- بهذه القرارات- إلى ألمانيا وفرنسا فى الحد من استقبال المسافرين من المملكة المتحدة.


وفى سياق متصل،أعلنت وزارة التربية والتعليم الإيطالية انها ستفتح المدارس فى شهري يوليو وأغسطس، بأنواع مختلفة من التدريب والأنشطة الترفيهية للطلاب من جميع المستويات للتعويض عن فترة العزل والحبس التى قضاها الأطفال فى المدارس، ومن أجل إعادة تنشيط الأطفال اجتماعيا مرة أخرى والتفاعل.


وأفادت وزارة التربية والتعليم الإيطالية، بأن هذه الأنشطة التطوعية،ستشمل الرياضة، والرحلات، والموسيقى أو أجهزة الكمبيوتر، من بين أمور أخرى، والتى ستخصص لها الحكومة ما مجموعه 520 مليون يورو من الاستثمار.

إيطاليا بفيروس كورونا فيروس كورونا كورونا هيئة الدفاع المدني الإيطالية إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة الوفيات الإصابات

ترشيحاتنا

"خناقة" بين اللاعبين.. إيقاف لقاء طائرة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر

لوكا مودريتش أفضل لاعب في مباراة كرواتيا والتشيك في يورو 2020

الحرائق تلتهم 707 آلاف متر من الأراضي الزراعية في سوريا

يحيى قدري: القانون لا يُخضع الأراضي الزراعية لـ ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة: نعمل على مدار 24 ساعة للمدنيين.. فيديو

طائرة الأهلي تقلص الفارق أمام الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا.. فيديو

القيادة المركزية الأمريكية: مصر لها دور قيادي وريادي في استقرار منطقة الشرق الأوسط

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ