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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الرحلات الداخلية.. إجراء سعودي عاجل من الطيران المدني

السعودية
السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن اكتمال  عملية الربط الإلكتروني لجميع خطوط الطيران الوطنية بحيث يتم إلكترونيا إصدار بطاقة صعود الطائرة فقط للمسافرين الذين حالتهم في التطبيق (مُحصّن/ مُحصّن جرعة أولى/ مُحصّن متعافي/ لم تثبت إصابته).


وأشارت الهيئة في بيان لها أن  الإجراء يعد أحد المبادرات التي دعمتها الهيئة للاستفادة من القدرات التقنية التي تملكها المملكة لتحسين تجربة المسافرين، من خلال ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وأنظمة شركات الطيران الوطنية لتوفير المرونة اللازمة لصناعة رحلة سفر سهلة صحية وآمنة في المطارات والطائرات، فضلاً عن رفع كفاءة الحركة الاقتصادية والتشغيلية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الموصى بها من قبل اللجان المختصة بحسب ماذكرت وسائل الإعلام السعودية.

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وتعكس المبادرة ثمرات التعاون المشترك مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية وهم رئاسة أمن الدولة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، والتعاون البنّاء من شركات الطيران الوطنية وشركة علم، في إنجاز المبادرة خلال فترة وجيزة لإتمام التطوير التقني المطلوب وربط الأنظمة بين الجهات لضمان نجاحها.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق ربط إصدار بطاقة صعود الطائرة بالحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" للرحلات الداخلية. 

المطارات الرحلات الداخلية تطبيق توكلنا الهيئة العامة للطيران المدني الهيئة العامة للطيران المدني السعودي

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