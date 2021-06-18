عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للعام الثاني على التوالي.. إلغاء ثاني أشهر مهرجان عالمي بسبب كورونا

مهرجان نوتينج هيل
مهرجان نوتينج هيل

أعلن المنظمون لمهرجان "نوتينج هيل" البريطاني، الذي يعد ثاني أشهر مهرجان في العالم، إلغاءه، للعام الثاني على التوالي؛ بسبب المخاطر المتوقعة من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

ووفقا  لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقام الحدث المشهور عالميًا، كل عطلة نهاية أسبوع  في أغسطس في نوتنج هيل، بالعاصمة لندن، ولكن أوضح المنظمون استحالة إقامته في الشوارع، قائلون: "يجب أن تأتي السلامة أولاً".

txt

«الصحة العالمية» تحذر من تحور جديد لـ«كورونا».. تعرف على الأسباب

txt

الصحة العالمية تحذر: وضع كورونا في أفريقيا مثير للقلق

وأشاروا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان السلامة بعد أن تراجعت الحكومة عن رفع  قيود الإغلاق وسط ارتفاع في أعداد الحالات، وتابع منظمو المهرجان في وقت سابق إن المهرجان لن يستمر في ظل قواعد التباعد الاجتماعي.

 

وكان من المقرر في البداية أن يكون الاحتفال يوم الحرية في 21 يونيو، ولكن تم تأجيله لمدة أربعة أسابيع لمنع ما يصل إلى 500 حالة وفاة في اليوم بعد أن حذر العلماء من أن السلالة الهندية قد يتون أكثر عدوى بنسبة 80%، ومع إلغاء المهرجان السنوي، سيظل التباعد الاجتماعي مستمرا في الحانات والمطاعم، وسيظل العمل من المنزل مستمرا حتى 19 يوليو القادم.


وتم إيقاف فعاليات المهرجان في العام السابق والجاري لأول مرة في تاريخه المستمر من 54 عاما بسبب وباء فيروس كورونا، وكان قد بدأ حدث صغير حتى اصبح أحد أكبر الكرنفالات في العالم، ووفقا لمنظمي مهرجان "نوتنج هيل" فإن الناشطة في مجال حقوق الإنسان في ترينيداد، كلوديا جونز، هي الشخص الذي يُنسب إليه الفضل في تطوير فعاليات مهرجان المملكة المتحدة.


وتم تنظيم فعاليات المهرجان في قاعة مدينة سانت بانكراس في عام 1959، وساعد كل من إدريك وبيرل كونور، في تنظيم الأحداث الداخلية في قاعات في لندن في أوائل الستينيات، ولكن أحد سكان لندن من أصل روسي وأمريكي أصلي، الذي نظم أول كرنفال "نوتينج هيل" في عام 1966 كحدث مجتمعي للأطفال.

 

كما تم تنظيمه بحضور أعضاء فرقة موسيقية شهيرة، ولاعب كرة القدم راسل هندرسوم، ومنذ ذلك الوقت يقام كرنفال نوتنج هيل كل عام منذ ذلك الحين وهو الآن ثاني أكبر كرنفال خارجي في العالم ، بعد مهرجان ريو في البرازيل.

فيروس كورونا احتفال فيروس كورونا المستجد التباعد الاجتماعي سلالة مهرجان عالمى السلالة الهندية

ترشيحاتنا

"خناقة" بين اللاعبين.. إيقاف لقاء طائرة الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر

لوكا مودريتش أفضل لاعب في مباراة كرواتيا والتشيك في يورو 2020

الحرائق تلتهم 707 آلاف متر من الأراضي الزراعية في سوريا

يحيى قدري: القانون لا يُخضع الأراضي الزراعية لـ ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة: نعمل على مدار 24 ساعة للمدنيين.. فيديو

طائرة الأهلي تقلص الفارق أمام الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

مستشار الرئيس للصحة يعلن مفاجأة بشأن الموجة الرابعة لـ فيروس كورونا.. فيديو

القيادة المركزية الأمريكية: مصر لها دور قيادي وريادي في استقرار منطقة الشرق الأوسط

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

فيديوجراف| خناقة .. بوسي شلبي تضع ياسمين عبد العزيز في موقف محرج

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ