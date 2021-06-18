للعام الثاني على التوالي.. إلغاء ثاني أشهر مهرجان عالمي بسبب كورونا

أعلن المنظمون لمهرجان "نوتينج هيل" البريطاني، الذي يعد ثاني أشهر مهرجان في العالم، إلغاءه، للعام الثاني على التوالي؛ بسبب المخاطر المتوقعة من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقام الحدث المشهور عالميًا، كل عطلة نهاية أسبوع في أغسطس في نوتنج هيل، بالعاصمة لندن، ولكن أوضح المنظمون استحالة إقامته في الشوارع، قائلون: "يجب أن تأتي السلامة أولاً".

وأشاروا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان السلامة بعد أن تراجعت الحكومة عن رفع قيود الإغلاق وسط ارتفاع في أعداد الحالات، وتابع منظمو المهرجان في وقت سابق إن المهرجان لن يستمر في ظل قواعد التباعد الاجتماعي.

وكان من المقرر في البداية أن يكون الاحتفال يوم الحرية في 21 يونيو، ولكن تم تأجيله لمدة أربعة أسابيع لمنع ما يصل إلى 500 حالة وفاة في اليوم بعد أن حذر العلماء من أن السلالة الهندية قد يتون أكثر عدوى بنسبة 80%، ومع إلغاء المهرجان السنوي، سيظل التباعد الاجتماعي مستمرا في الحانات والمطاعم، وسيظل العمل من المنزل مستمرا حتى 19 يوليو القادم.



وتم إيقاف فعاليات المهرجان في العام السابق والجاري لأول مرة في تاريخه المستمر من 54 عاما بسبب وباء فيروس كورونا، وكان قد بدأ حدث صغير حتى اصبح أحد أكبر الكرنفالات في العالم، ووفقا لمنظمي مهرجان "نوتنج هيل" فإن الناشطة في مجال حقوق الإنسان في ترينيداد، كلوديا جونز، هي الشخص الذي يُنسب إليه الفضل في تطوير فعاليات مهرجان المملكة المتحدة.



وتم تنظيم فعاليات المهرجان في قاعة مدينة سانت بانكراس في عام 1959، وساعد كل من إدريك وبيرل كونور، في تنظيم الأحداث الداخلية في قاعات في لندن في أوائل الستينيات، ولكن أحد سكان لندن من أصل روسي وأمريكي أصلي، الذي نظم أول كرنفال "نوتينج هيل" في عام 1966 كحدث مجتمعي للأطفال.

كما تم تنظيمه بحضور أعضاء فرقة موسيقية شهيرة، ولاعب كرة القدم راسل هندرسوم، ومنذ ذلك الوقت يقام كرنفال نوتنج هيل كل عام منذ ذلك الحين وهو الآن ثاني أكبر كرنفال خارجي في العالم ، بعد مهرجان ريو في البرازيل.