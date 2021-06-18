"مياه الدقهلية" تتسلم شهادة تجديد اعتماد الأيزو لمركز التدريب الإقليمي

تسلم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ شهادة تجديد اعتماد الأيزو 9001 إصدار سنة 2015، لمركز التدريب الإقليمي بالشركة.



تم تجديد اعتماد الشهادة للمركز لمدة سنة قادمة، دون أي حالة عدم مطابقة، أو ملاحظات، للسنة السادسة على التوالي، وذلك بحضور اللواء المهندس مدحت عبد العزيز، كبير المراجعين بشركة TUV NORD المانحة للشهادة، والكيميائي محمد حامد، مدير عام مركز التدريب الإقليمي بالشركة، وفريق العاملين بالمركز.



أثنى المهندس خالد نصر على المستوى المتميز الذي حققه المركز، وجهود العاملين به، مما أسهم في ظهور الشركة بمستوى متميز.



كما شجع فريق عمل المركز على بذل المزيد من الجهود، للاستمرار في تحقيق النجاحات، ليكونوا قدوة لجميع العاملين بالشركة.

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