تشكيل اسكتلندا أمام إنجلترا في يورو 2020.. روبرتسون أساسيًا

أعلن ستيف كلارك المدير الفني لمنتخب اسكتلندا، تشكيل فريقه لمواجهة إنجلترا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

تشكيل اسكتلندا أمام إنجلترا في يورو 2020



جاء تشكيل اسكتلندا أمام إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: مارشال

خط الدفاع: سكوت ماكتومناي - هانلي - كيفن تيرني

خط الوسط: أودونيل - جيلمور - ماكجين - ماكريجور - أندي روبرتسون

خط الهجوم: ديكيس - تشاي أدامز



تشكيل إنجلترا أمام اسكتلندا في يورو 2020



جاء تشكيل إنجلترا أمام نظيره الاسكتلندي كالآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ريس جيمس - جون ستونز - تيرون مينجز - لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: فيل فودين - رحيم ستيرلينج - هاري كين



وتنطلق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب اسكتلندا في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.