افتتاح مسجد المجمع الإسلامي الخيري بمديرية أوقاف الأقصر

افتتحت مديرية أوقاف الأقصر اليوم الجمعة مسجد المجمع الإسلامي الخيري بالشيخ فضيل بمركز ومدينة أسنا، ضمن خطة الإحلال والتجديد ، وأناب الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر، الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية لإلقاء خطبة الجمعة بعنوان “الحج في زمن الأوبئة”.

وأكدت الوزارة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1495) مسجدًا منها (1375) مسجدًا (إحلالاً وتجديدًا) و(120) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).



افتتحت مديرية أوقاف المنوفية اليوم الجمعة مسجدين ضمن خُطَّة الإحلال والتجديد ، وهما :مسجد التقوى – طنبدى – شبين الكوم والمسجد الغربي – كفر الجلابطة – الشهداء.



وأكدت وزارة الأوقاف مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1495) مسجدًا، منها (1375) مسجدًا (إحلالاً وتجديدًا)، و (120) مسجدًا (صيانةً وترميمًا).

