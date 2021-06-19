1 يوليو.. انطلاق دورات لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها

قال الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، أنه سيتم اطلاق أقوى دورات إعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها، والتي تؤهل حاملها للعمل في مجال تعليم اللغة العربية للأجانب داخل أو خارج مصر .

وأضاف السعيد خلال تصريحات لصدي البلد، أن الدورة ستعقد أونلاين عبر تطبيق ZOOM في الفترة من ( 1 يوليو - 12 اغسطس ) ، بواقع ( 60 ) ساعة تدريبية ، أيام ( الأحد والثلاثاء والخميس ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .

وأشار مدير مركز تعليم الكبار الي تكلفة الدورة للمصريين (1800 جنيه مصري) ، ولغير المصريين ( 3700 جنيه مصري ) شاملة التدريب والمادة العلمية وشهادتين باجتياز الدورة بنجاح معتمدتين من جامعة عين شمس باللغتين العربية والإنجليزية .

الجدير بالذكر قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إن مجمل أعداد الأفراد الذين تم محو أميتهم خلال دورة أبريل ٢٠٢١ بلغ 5417 فردا على مستوى كليات الجامعة، مشيرا إلى أن 21090 هو الهدد الإجمالي في آخر أربع دورات، يوليو ٢٠٢٠، وأكتوبر ٢٠٢٠، ويناير ٢٠٢١ وأبريل 2021 .

وأضاف الدكتور إسلام، في تصريحاته إلى صدى البلد، أن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأشار السعيد إلى أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني قرر منح الطلاب الحوافز الآتية: منح كل طالب يقوم بمحو أمية أربعة أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلًا عن (50) جنيهًا من الجامعة.

وأكد أن الجامعة تتحمل سداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة كحافز إضافي.

وتابع السعيد أن 7 كليات تشارك في المشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.