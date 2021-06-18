طائرة الأهلي تقلص الفارق أمام الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر
أنهي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، الشوط الثالث من مباراته أمام الزمالك متقدما “ 25- 22” في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الدور النهائي من بطولة كأس مصر.
وجاءت نتيجة الشوطين الأول والثاني لصالح الزمالك كالتالي:-"25-23، 25-18".
وتأخر انطلاق مواجهة الأهلي والزمالك في الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بسبب تأخر انتهاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وافتتح الزمالك، مشواره بالبطولة بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 – 0 في دور الـ32، ثم فاز على دلفي السكندري بنتيجة 3-0 في دور الـ16، وبعدها انتصر على الفيوم بنتيجة 3-0 في لقاء الدور ربع، قبل أن يهزم طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي من البطولة.
ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد اللقب بعد خسارة لقبي الدورى وبطولة إفريقيا هذا الموسم .
ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.
وفاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد سمير، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 – 2021.
ويسعى النادي الأهلي الجمع بين الثنائية المحلية بعدما فاز بالدوري الممتاز منذ أيام قليلة بعد التغلب على غريمه نادي الزمالك في مباراة حسم الدوري بثلاثة أشواط نظيفة ليحتفظ النادي الأهلي باللقب المفضل للعام الرابع على التوالي.
الجدير بالذكر، أن الفارس الأحمر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.