طائرة الأهلي تقلص الفارق أمام الزمالك 1-2 في نهائي كأس مصر

أنهي الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، الشوط الثالث من مباراته أمام الزمالك متقدما “ 25- 22” في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الدور النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت نتيجة الشوطين الأول والثاني لصالح الزمالك كالتالي:-"25-23، 25-18".

وتأخر انطلاق مواجهة الأهلي والزمالك في الدور النهائي من بطولة كأس مصر، بسبب تأخر انتهاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وافتتح الزمالك، مشواره بالبطولة بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 – 0 في دور الـ32، ثم فاز على دلفي السكندري بنتيجة 3-0 في دور الـ16، وبعدها انتصر على الفيوم بنتيجة 3-0 في لقاء الدور ربع، قبل أن يهزم طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد اللقب بعد خسارة لقبي الدورى وبطولة إفريقيا هذا الموسم .

ويقود الزمالك المدير الفني محمد اللقاني، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبدالعال مدربا، وأحمد سعودي طبيبا، وهشام وهبة أخصائي العلاج الطبيعي، وأحمد شعلان مديرا إداريا.



وفاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد سمير، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 – 2021.



ويسعى النادي الأهلي الجمع بين الثنائية المحلية بعدما فاز بالدوري الممتاز منذ أيام قليلة بعد التغلب على غريمه نادي الزمالك في مباراة حسم الدوري بثلاثة أشواط نظيفة ليحتفظ النادي الأهلي باللقب المفضل للعام الرابع على التوالي.

الجدير بالذكر، أن الفارس الأحمر هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة.