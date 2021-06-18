مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة: المدنيون يتلقون خدماتنا العلاجية على أعلى مستوى

قال اللواء طبيب سيد عبد الحليم، مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة، إن القيادة العامة توجهنا للتجهيزات بأحدث التقنيات والمعدات التي تمدنا بها دائما.

وأضاف عبد الحليم خلال لقاء له لبرنامج “الدرع” عبر فضائية “تن” أن المجمع الطبي مفتوح 24 ساعة للمدنيين سواء حوادث أو طوارئ أو عيادات، مشيرا إلى أن المواطن العادي يدخل مثل العسكري.

وتابع مدير المجمع الطبي للقوات المسلحة أن المواطن العادي يحصل على الخدمة الطبية على أعلى مستوى ونساهم مع القطاع الصحي في قوائم الانتظار والقيام بالعمليات الجراحية.

وأشار عبد الحليم إلى أنه بالنسبة للعنصر البشري يتمثل في العناصر الطبية من الأطباء والتمريض، وأيضا العناصر الفنية من المهندسين للتعامل مع المعدات والأجهزة.

وحصل كل من المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي والمستشفى الجوي التخصصي على الجائزة الذهبية في مجال تقديم الخدمات الطبية الأكثر ابتكارًا لعام 2020، وذلك فى المسابقة التى تم تنظيمها بالمؤتمر الأفروآسيوى فى مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات الطبية المتخصصة فى ذلك المجال .



المؤتمر الأفروآسيوى أقيم تحت رعاية الإتحاد الأفريقى الآسيوى والذى قد أنشئ عام 1964 وهو أحد المنظمات الإقليمية المسجلة فى الأمم المتحدة ويشارك فى عضويته أكثر من خمسين دولة على المستوى الأفريقى والآسيوى.

ويهدف المؤتمر إلى دعم أنشطة التأمين الطبى والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعميق التواصل والتعاون بين مقدمى الرعاية الصحية وخبراء المهن الصحية والطبية وهيئات الرعاية الطبية.