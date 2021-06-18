ليس هناك ما يدعو للقلق.. سعيد الفقي: نشاط مرتقب لـ البورصة خلال النصف الثاني

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، أغلق عند مستوى 9865 نقطة، مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وسط استمرار الضغوط البيعية من قبل المؤسسات الأجنبية خاصة على الاسهم القيادية التي تمثل الوزن النسبي الأعلى في المؤشر الرئيسي وذلك بالقرب من إغلاق السنة المالية في 30-6 من هذا الشهر.

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ويتوقع الفقي مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل أن يكون مستوى 9800 نقطة دعما قويا لوقف انخفاض المؤشر الثلاثيني ويتم تكوين مراكز شرائية جديدة بالقرب من هذه المستويات حيث تقف غالبية الأسهم على مستويات دعم قوية وسط توقعات أن يحدث ارتدادة من هذه المناطق واقتناص فرص استثمار جيدة من هذه الاسعار الحالية والتي تعد فرصة استثمار جيدة على المدى المتوسط واستهداف مستوى 10100 نقطة إلى 10200 نقطة خلال الأسبوع القادم.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أوضح الفقي أن أداءه مختلف عن المؤشر الثلاثيني حيث وصل لمستهدفه بالقرب من مستوى 2400 نقطة و كان التصحيح طفيف وسريع لم يتأثر به غالبية الأسهم وحدث تبديل في المراكز بين أسهمه ما أوجد حالة من التوزان أعطت استقرارا نسبيا على عكس المؤشر الثلاثيني.

وأضاف: بشكل عام ليس هناك ما يدعو للقلق والوضع بشكل عام مستقر ومتوقع نشاط سوق الأوراق المالية خلال النصف الثاني من هذا العام مع طرح بعض الشركات التي تم الإعلان عنها.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 26.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2844 مليون ورقة منفذة على 264 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 23.51 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت

قيمة التداول للسندات نحو 76.49 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 80.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 10.3 % والعرب على 9.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

152.9 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.5 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.3 %و سجل العرب 7.2 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2228 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 483.4 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

خدمات مالية أكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

احتل قطاع خدمات مالية غير مصرفية المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال الأسبوع، يليه قطاع عقارات بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه وكمية تداول 640.1 مليون سهم وفي المرتبة الثالثة قطاع سياحة وترفيه بقيمة تداول 6.189 ملايين جنيه وكمية تداول 11.9 مليون سهم.