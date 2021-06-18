حكاية أثر.. ندوة فى مكتبة الزاوية الحمراء .. غدًا

تنظم مكتبة الزاوية الحمراء ندوة بعنوان حكاية أثر، وذلك فى الخامسة مساء غدا.

وتتناول الندوة " مسجد أحمد بن طولون" ذلك المسجد الذي يعد أقدم أثر اسلامي باقى على حالته في قارة أفريقيا.

كما تتناول تاريخ إنشاء المسجد وطريقة بنائة والطراز المعماري من حيث النقوش البديعة والتخطيط وهندسة عمارته.

تتطرق الندوة إلى عواصم مصر الإسلامية وبالتحديد مدينة القطائع، ويقدم الندوة دكتور عمر عبد العزيز وهو حاصل على الدكتوراة في العمارة التاريخية و له كتابين تحت الطباعة عن هوية العمارة، وتاريخ الحضارة.

وتاتى هذه الندوة استكمالا لسلسة من الندوات الأثرية التى تنظمها المكتبة منذ أكثر من عامين والتى تتناول شرح حكاية المساجد على العملات الورقية وبعض المساجد في شارع المعز لدين الله الفاطمي.