الحرائق تلتهم 707 آلاف متر من الأراضي الزراعية في سوريا

اكل السوريين في خطر..

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن كوادر الإطفاء في محافظة حمص اخمدوا اليوم حريقاً نشب في أعشاب يابسة ومحاصيل زراعية وأشجار مثمرة في قرية الزعفرانة بريف حمص الغربي.

وبدوره؛ ذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا، أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق بالأراضي الزراعية في قرية الزعفرانة بريف حمص الغربي وعلى الفور تحرك عناصر الفرع إلى المكان وباشروا التعامل مع النيران لكن سرعة الرياح وصعوبة تضاريس المنطقة جعلت الحريق يمتد باتجاه الاراضي الزراعية في قريتي خربة الحمام والغزيلة.



وأوضح عاقل، أنه وبعد جهد كبير وبالتعاون مع فوج إطفاء حمص وإطفاء مديرية الزراعة تمت السيطرة على الحريق وإخماده والقيام حالياً بعمليات التبريد منعاً من تجدده.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت منذ يومين حريقاً طال محاصيل زراعية بريف حمص الغربي.

كما أخمد فوج الإطفاء في محافظة درعا ودائرة الحراج في مديرية الزراعة بالتعاون مع الأهالي اليوم، حريقاً نشب في حقول قمح بمدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

ومن جانبه؛ أوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا المهندس جميل العبد الله في تصريح لمراسل سانا أن الحريق طال مساحة خمسة دونمات مزروعة بالقمح وتمت السيطرة عليه قبل التوسع باتجاه الحقول المجاورة.

ودعا العبد الله المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وحراثة خطوط أمان ولا سيما بالقرب من الشوارع والطرق الرئيسة تلافياً لانتقال الحرائق إلى المحاصيل الزراعية.

وبلغت مساحة المحاصيل الزراعية التي طالتها الحرائق منذ بداية الموسم الحالي حتى تاريخه، 707 دونمات (الدونم = 1000 متر مربع) مزروعة بالقمح.