يحيى قدري: القانون لا يُخضع الأراضي الزراعية لـ ضريبة التصرفات العقارية.. فيديو

قال المستشار القانوني يحيى قدري، إن القانون المصر لا يُخضع الأراضي الزراعية لـ ضريبة التصرفات العقارية فى ذاتها.

وأضاف المستشار القانوني يحيى قدري،، خلال مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، بما أن القانون لا يخضع الاراضى الزراعية لضريبة التصرفات وبالتالي لا يخضعها للضربية على الأرباح التجارية التي تتعامل بها مصلحة الضرائب.

وتابع المستشار القانوني يحيى قدري،، بيع الاراضى عمل مدنى لا يخضع للضريبة، مثل بيع المحاصيل التي تنتج من الأراضى.

وكان الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بـ الفيوم، قد أعلن استمرار حملات الإزالة على الأراضي الزراعية ، وقال “إن مديرية الزراعة بالفيوم تواصل جهودها نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم”.

وشدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة حاله تعدٍ بناحية قرية العدوة على مساحة 12 سهما وإزالة تعدٍ آخر بناحية بني صالح علي مساحة واحد قيراط وإزالة حالات تعدٍ بنواحي المركز على مساحة 7 قراريط بناحية دمو وكفور النيل.

حضر الحملة المهندس سيد أحمد محمود رئيس حماية الأراضي والمهندس جمال عبد الحليم من حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس محمد راضي من مجلس مدينة الفيوم والمهندس عيد برقوق مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية بني صالح ومحمود رمضان رئيس الوحدة المحلية والمهندس أحمد عيد عبدالحميد من القسم الهندسي بالوحدة وعلا محمد يوسف رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية دمو والمهندس محمد حسين رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية كفور النيل.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ إزالة بناحية فانوس على مساحة ثلاثة قراريط

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ إزالة حاله تعدٍ على الأراضي الزراعية ناحية مركز سنورس زمام جمعية مطرطارس علي مساحة 4 قراريط و6 أسهم بحضور المهندس جمال العوام رئيس الوحدة المحلية .