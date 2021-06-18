لوكا مودريتش أفضل لاعب في مباراة كرواتيا والتشيك في يورو 2020

فاز لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب كروتيا، بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب بلاده الكرواتي بنظيره التشيكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وتعادل منتخب كرواتيا مع نظيره التشيكي بهدف لمثلهما، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

وحصد مودريتش الجائزة بعد أدائه الرائع في مباراة اليوم أمام التشيك، حيث قام بصنع فرصتين للتهديف إضافة لاكتسابه خطأين والقيام بتدخلين صحيحين، كما أنه أكثر من مرر تمريرات صحيحة في المباراة.

وبنتيجة التعادل، ارتفع رصيد التشيك للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة مؤقتًا، فيما تحصل منتخب كرواتيا على أول نقطة لهم في البطولة، ليظلوا في المركز الثالث.