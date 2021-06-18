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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافى : لو بنتك بتعانى من أنيميا فى عمر 17 سنة .. اعرف السبب

د. حسام موافى
د. حسام موافى

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن  حدوث دورة شهرية عنيفة   لفتاة فى عمر 17 عام تمتد 10 أيام  يحدث نتيجة لتكسير الكرات الحمراء.


أوضح موافى خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،  خلال اجابته على أحد الأسئلة الواردة من أحد المواطنين ، أن قياس الحديد فى الدم  ، ونسبة الهيموجلوبين يحل مشكلة نقص الانيميا فى عمر 17 عام ، لافتا إلى أنه فى بعض حالات نقص الدم والانيميا يحتاج المريض لصورة نخاع العظم لتشخيص المرض.


وأكد حسام موافي،  أن حدوث الانيميا فى سن مبكر قد تكون بسبب الدورة الشهرية والتى تتسبب فى نقص الهيموجلوبين ويتم سؤال الفتاة المريضة عن ذلك  ويتم عمل موجات صوتية على الحوض وقياس الحديد فى الدم والمخزون الخاص به وفى حالة اكتشاف نقص الحديد يكون علاجها سهل اما عن تكسير الحديد يكون له اختبار لمعرفة نوع الهيموجلوبين .


ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،   إلى أن مصنع الكرات الحمراء هو نخاع العظم والذى يقوم بدوره بالضخ للكرات الحمراء ، البيضاء ، الصفاح الدموية وفى حالة نقص هؤلاء فى مرض الأنيميا يشار بدورها إلى العظام ولابد من تشخيصها من نخاع العظام ، مشيرا إلى أن أول عضو يشعر بنقص الهيموجلوبين هى الكلى  والتى تفرز مادة تشجع نخاع العظام والتى تم عملها حقن لمرضى الفشل الكلوى .


يذكر أن  الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني،  قد كشف أيضأ فى تصريحات سابقة إن تجلط الدم في القدمين قضية لم تحل حتى هذه اللحظة،مضيفا:" الرقدة تسبب جلطة الرئة".إلى أن خطورة جلطة الرئة تعتمد على حجم الجلطة، موضحًا أن أخطرها تكون عند الشخص الراقد.

وأكد أنه لا توجد مشكلة في حصول الشخص الراقد على أدوية سيولة الدم لتفادي الإصابة بجلطة الرئة.

الدكتور حسام موافي نقص الدم الهيموجلوبين أعراض ارتفاع السكر في الدم كرات الدم البيضاء

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