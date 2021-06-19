جامعة القاهرة فى أسبوع.. الخشت يرأس مجلس كلية طب قصر العيني ويستعرض مشروعات التطوير بالقطاع الطبي .. واقتصاد وعلوم سياسية تحصل على الأيزو

جامعة القاهرة في أسبوع

الخشت يشيد بجهود الأطقم الطبية في تقديم الخدمات الطبية المميزة رغم ظروف جائحة كورونا



التصنيف الإنجليزي "QS" ووزير التعليم العالي يكرمان جامعة القاهرة على تصدرها الجامعات الحكومية



شهدت جامعة القاهرة على مدار الاسبوع العديد من الاخبار والاحداث التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار جامعة القاهرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز ما حدث في جامعة القاهرة على مدار

الاسبوع وجاءت كالاتى :

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة حول تطوير الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات الجامعة لتتواكب مع خطط ومشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في إطار رؤية الدولة والجمهورية الجديدة، وذلك بحضور ومشاركة قيادات قصر العيني.

ورحبت الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، بحضور وترأس الدكتور الخشت مجلس كلية الطب، والتأكيد علي الدعم غير المحدود الذي تقدمه إدارة الجامعة للارتقاء بالمنظومة الطبية والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلي الاهتمام وتوفير كافة احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

واستعرض الدكتور الخشت، ما تم إنجازه في وقت قياسي لتطوير المستشفيات الجامعية والتي تمت وفقا للمواصفات العالمية وآخرها افتتاح مستشفى الطوارئ والاستقبال الجديدة مؤخرا، بالإضافة إلي تطوير العمل في مستشفي المنيل الجامعي، ومستشفي الباطنة، والتوسعات والتجديدات في مستشفى ابوالريش الاطفال الياباني والمنيرة، إلى جانب مشروعات التطوير الجارية وعلي رأسها مستشفي ثابت ثابت أول مستشفي متخصصة في الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، ومبني العيادات الخارجية بمستشفى أبوالريش الياباني، ومستشفى 500 500، والمعهد القومي للأورام، ووحدة شريف مختار ووحدة حسام موافي، وغيرها من الوحدات الجاري العمل على تطويرها.

وأكد الدكتور الخشت، أن كافة مشروعات التطوير التي تتم من بنية تحتية متطورة وأحدث الأجهزة في كافة المستشفيات الجامعية لا يمكن أن تحقق المطلوب منها في خدمة المجتمع، دون الكوادر الطبية المميزة والتي تتمتع بها مستشفيات جامعة القاهرة والتي تضم أفضل الخبرات الطبية في كافة التخصصات علي مستوي الجمهورية والتي تعد جزءا أساسيا في إقبال المرضي من كافة المحافظات طلبا للعلاج في مستشفيات الجامعة بالمجان.

وأشاد الدكتور الخشت، بتقدم التخصصات الطبية في التصنيفات العالمية، كما أشاد بجهود الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض في تقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية المعقدة دون توقف في ظل مواجهة جائحة كورونا والتي تسببت في توقف الخدمات الطبية في عدد كبير من مقدمي الخدمات الطبية خاصة التي تعالج المرضي بالمجان، مشددا علي أن قصر العيني يقدم رسالة الطب في مصر مع الحفاظ علي التقاليد الموروثة عبر الأجيال، بالإضافة إلى الدور التعليمي والبحثي والذي يساهم في تخريج كوادر طبية مميزة لخدمة المرضي محليا وعربيا وإقليميا.

من جانبها أكدت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني وأعضاء مجلس الكلية على دور قصر العيني وانجازاته في السنوات الأخيرة، خاصة في القطاع الطبي والذي وضعته إدارة الجامعة علي رأس أولوياتها، حيث أشار الدكتور موسى عبد الجواد رئيس قسم الطفيليات إلى إنجازات الجامعة في مختلف الملفات مقدما الشكر للدكتور الخشت على دعمه الكبير لمستشفيات قصر العيني، وأبدى أعضاء مجلس الكلية ترحابهم بكلمة د. موسى عبد الجواد.

كما أكد عدد من أعضاء المجلس، علي الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور الخشت لحل أية مشكلة تواجه المستشفيات، وتوفير الاستقرار في الجامعة في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها العالم جراء جائحة كورونا.

وفي سياق متصل اختار مجلس الكلية من خلال الاقتراع السري ، ممثل مجلس الكلية في لجنة اختيار العميد القادم للكلية، وذلك في جو ديمقراطي راقي وطبقا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن.

كما أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على شهادتي الأيزو للجودة الدولية وهما ISO 9001:2015 في مجال التطوير الإداري، وISO 21001: 2018 في مجال تقديم الخدمات التعليمية والبحثية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية في جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن حصول كليات وإدارات الجامعة على الاعتماد الدولي، ووصولها إلى أعلى مستويات الجودة وحسن الآداء، يساهم في وضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة، وتحسين مكانتها في التصنيفات الدولية، وزيادة جذب الطلاب الوافدين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، نجاح جامعة القاهرة في الالتزام بالمعايير الدولية في تقديم خدماتها الإدارية والتعليمية والبحثية لتكون بجودة عالية، وسعيها نحو التطوير والتحسين المستمر، والعمل على رفع مستوى الأداء، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتخريج أجيال لديها القدرة على التسلح بالعلم والمعرفة وتحمل المسئولية والقدرة على المنافسة على المستوى المحلي والدولي، والمساهمة في بناء الدولة الوطنية وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن حصول الكلية على شهادتي الأيزو للجودة الدولية يأتي بعد حصولها في وقت سابق على شهادة الاعتماد المحلي وعضوية المؤسسة الأوروبية للتطوير الإداري، بما يُعد خطوة هامة في اعتمادها على المستوى الدولي وتصنيفها بين أرقى المؤسسات التعليمية عالميا.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة حققت على مدار 4 سنوات نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة، ونجحت في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري، وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الثالث، حيث نجحت الجامعة في حصول العديد من المعامل والبرامج على الاعتماد الدولي، وحصول العديد من كلياتها ومراكزها على شهادة الأيزو العالمية ، كما حصلت عليها الإدارة العامة للجامعة بإدارتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.

وفى نفس السياق ، كرمت مؤسسة التصنيف العالمي للجامعات "QS", جامعة القاهرة لتصدرها الجامعات المصرية ضمن التصنيف الدولي خلال الأعوام الماضية، وذلك بمشاركة كل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والمدير الاقليمي لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الدكتور الخشت، إن التكريم شهادة نجاح جديدة تؤكد ثقة التصنفيات العالمية فيما تقدمه جامعة القاهرة من تعليم وبحث علمي راقي يضاهي كبرى الجامعات العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تنافس وبقوة في كافة التصنيفات الدولية وفي كافة المجالات على مستوي العالم، وتسير بخطي سريعة نحو العالمية من حيث التقدم العلمي والبرامج الجديدة التي تماثل نظرائها في جامعات الصف الأول وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة.

وحققت جامعة القاهرة خلال الـ 4 سنوات الأخيرة منذ تولي الدكتور محمد عثمان الخشت رئاستها تقدمًا غير مسبوق في أغلب التصنيفات الدولية، واحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في العديد من التصنيفات، واستطاعت أن تحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية الكبرى بل تتفوق على العديد منها بقوة سياساتها وبرامجها، وأساتذتها، وجودة مناهجها، وكفاءة العملية التعليمية، وأصبحت تُعد من أفضل 1% على مستوى الجامعات العالمية في اغلب التصنيفات، حيث جاءت ضمن أفضل جامعات العالم محققة قفزات تصل إلى 150 مركزًا في العديد من التصنيفات وتقدمت سبعة أضعاف في بعضها، وتقدمت بشكل غير مسبوق في 8 تصنيفات دولية.

واستطاعت جامعة القاهرة خلال الفترة الماضية الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة فى 8 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة فى تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميًا فى تصنيف "شنغهاى" وأحرزت تقدمًا كبيرًا فى تصنيف QS البريطانى للتخصصات، كما احتلت المركز 308 عالميا في التصنيف الهولندى "ليدن"، وتصدرت الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف الإسبانى للجامعات "ويبوميتركس".

واحتلت جامعة القاهرة الصدارة والمركز الأول بين الجامعات المصرية في تصنيف QS البريطاني في 21 تخصصًا أكاديميًا دقيقًا، وفي تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات تفوقت جامعة القاهرة على جامعات أوروبية وأمريكية مرموقة، وهي الجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 400 جامعة عالمية في الفئة من 301-400، وتقدمت في 14 تخصصا عالميا. وفي تصنيف Scimago الإسباني لأفضل المؤسسات الأكاديمية في الأداء البحثي والتأثير المجتمعي تقدمت الجامعة 14 مركزًا، واحتلت المركز 184 عالميًا في التأثير المجتمعي، والمركز 297 عالميًا في التأثير البحثي، وحصدت المركز الأول على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.

وحققت جامعة القاهرة قفزة هائلة بتصنيف Leiden ليدن الهولندي لأفضل جامعات العالم، حيث جاءت في المركز 308 عالميًا والأول أفريقيا لأول مرة، ومتصدرة الجامعات المصرية، وظهرت ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، متفوقة بذلك على مئات الجامعات العالمية ذات السمعة الدولية الكبرى، وهو ما يعد إنجاز للجامعات والتعليم العالي المصري، ويُظهر الجامعة في مصاف جامعات الصف الأول عالميًا.

وفي تصنيف التايمز العالمي Times Higher Education قفزت الجامعة 150 مركزًا، وتربعت على رأس 250 جامعة عالمية في علوم الكمبيوتر، ودخلت في 7 تخصصات علمية دفعة واحدة، وهي الصحة والبحوث السريرية وما قبل السريرية (العلوم الطبية والصيدلة) فجاءت ضمن الفئة 126-150 عالميًا، وعلوم الكمبيوتر حيث جاءت ضمن أفضل 251-300 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تخصصات علوم الحياة، والفيزياء، والهندسة والتكنولوجيا، والأعمال والاقتصاد، والعلوم الاجتماعية، وهي الجامعة المصرية الوحيدة التي ظهرت في تخصص التجارة والاقتصاد، إلى جانب ظهورها في تخصص العلوم الاجتماعية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية أيضًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني Webometric حيث تقدمت 213 مركزا في ثلاث سنوات، وحققت طفرة وتقدم كبير في تصنيف الاستشهادات العلمية الإسباني "ويبومتركس" في أحدث تقرير لأفضل جامعات العالم في يناير 2021، حيث تقدمت 210 مركزا دفعة واحدة عن يناير العام الماضى، كما تصدرت الجامعات المصرية في التصنيف حيث ارتفع معدل الاستشهادات العالمية بالبحوث الدولية المنشورة عالميا إلى نحو 304 ألف و838 استشهادا بزيادة تصل إلي 43% عن معدل الإشارات خلال أخر تصنيف في 2020.

وجاءت جامعة القاهرة في تصنيف US-News الأمريكي وتصنيف CWUR الجامعة المصرية الوحيدة ضمن أفضل 500 جامعة، ومتفوقة على العديد من الجامعات الأوروبية والأمريكية، حيث احتلت الجامعة المركز 448 من بين 1250 جامعة عالمية في تصنيف US News الأمريكي، والمركز 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوى العالم في تصنيف CWUR.

وبالرغم من الظروف الحالية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، فإن جامعة القاهرة تعمل على كل الجبهات في نفس الوقت، وتدعم جهود البحث العلمي والمعامل والنشر الدولي للحفاظ على المكانة الدولية التي حققتها الجامعة خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن خطة الجامعة التي هدفت إلى الوصول للعالمية ومنافسة كبري ى الجامعات الدولية المرموقة وهو ما تحقق الآن بالتفوق فعليا على عدد من المؤسسات الأكاديمية الكبرى في العديد من التصنيفات الدولية من حيث الأداء البحثي والمجتمعي والابتكار.

وتعتمد إدارة الجامعة على السعي بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والمجتمع، وليس مجرد نشر دولي فقط للأبحاث، وهو ما ساهم بشكل كبير في احتلال الجامعة مراكز متقدمة في كافة التخصصات نظرا للجودة العالية للبحوث المنشورة ومواكبتها للعالم والتي يتم الاستشهاد بها في كافة المجالات الدولية.