الحكومة تعلن عن خطة تأمين الطلاب من كورونا فى الإمتحانات.. نواب: خطوة جادة تضمن سير العملية التعليمية بطريقة آمنة وفعالة..ومطالب بضرورة حصول مراقبي اللجان على اللقاح ..والالتزام بالإجراءات الاحترازية

برلمانية:تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة الإمتحانات يضمن العودة الآمنة للعام الدراسى الجديد

نائبة: تأتى فى إطار اهتمام الدولة بمكافحة فيروس كورونا والحرص على توفير سبل الحماية للمواطنين

برلماني يطالب بضرورة التزام المراقبين بالكمامات واتباع تعليمات مكافحة العدوى

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، تقريرا حول مستجدات فيروس كورونا وتأمين الامتحانات، من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ تضمن الخطة التي أعدها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لتأمين العملية الامتحانية، بغرض الحد من انتشار فيروس "كورونا" بين الطلاب أثناء الامتحانات.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، خلال التقرير، إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بوضع خطط التأمين الطبي للعديد من المؤتمرات، والمناسبات القومية والدولية التي انعقدت في مصر خلال الفترة الماضية؛ مما جعل الحكومة المصرية تنال الثقة لتنظيم الأحداث الثقافية والرياضية بمشاركة وفود محلية وأجنبية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف التقرير: لقد كان النجاح في التحكم والسيطرة على انتشار فيروس "كورونا" خلال تلك الأحداث، بفضل الله أولا، ثم بما قدمته وزارة الصحة والسكان من إجراءات وقائية واحترازية، من خلال تطبيق خطة متكاملة للحماية من فيروس "کورونا" بدعم من القيادة السياسية والحكومة، وفي هذا الصدد تم توجيه جميع قطاعات الوزارة بضرورة رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس "كورونا".

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن وزارة الصحة والسكان وضعت الخطط اللازمة لإدارة العملية التعليمية من خلال بيئة صحية مؤمنة ضد انتشار الأمراض المعدية خاصة فيروس "كورونا" وذلك على كافة المستويات من المنشآت والإدارات والمديريات التعليمية، إضافة إلى قيامها بوضع المعايير والشروط الصحية الواجب توافرها في هذه الأماكن، حيث بدأت تلك الخطط بتأمين إجراء امتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي ثم إقرار المعايير الصحية لإعادة فتح المؤسسات التعليمية مع بداية العام الدراسي 2020-2021.

وأضافت الوزيرة أنه خلال الشهور الأخيرة، وبعد توافر اللقاحات عالميا ومحليا وتزايد الاهتمام بإتاحتها لكافة الدول والفئات، بدأت الدولة المصرية في تطعيم المواطنين عبر استهداف الفئات الأكثر عرضة للفيروس؛ مثل الأطقم الطبية، وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنه مع تأمين توفير أعداد أكبر من الجرعات بالتوازي مع التنوع في توفير اللقاحات، استهدفت الحكومة تطعيم القطاعات التي لها تعامل بشكل مباشر مع المواطنين، ولها تأثير في الاقتصاد القومي مثل قطاعات: السياحة والطيران والصناعة، وغيرها.

وتابعت الوزيرة، خلال التقرير الذي استعرضه رئيس الوزراء بشأن خطة وزارة الصحة لتأمين الامتحانات، أنها استهدفت تطعيم العاملين بوزارتي التربية والتعليم، والتعليم والعالي، بمراحلها المختلفة والتي تضمنت المرحلة الثانوية والجامعات والكليات وغيرها.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، بهذه الخطة ، موضحين دورها فى ضمان سير العملية التعليمية بطريقة آمنة وفعالة، بما يضمن تحقيق السلامة للجميع.

بداية ثمنت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، خطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان ، وذلك لتأمين العملية الامتحانية، بغرض الحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلاب أثناء الامتحانات.

لافتة أن خطة الوزارة لتطبيق الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية بشتى أنواعها ، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة.

خطة الوزارة لتأمين الطلاب

وكشفت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" عن خطة تأمين العملية الإمتحانية ، حيث إنه من المقرر تطبيق الإجراءات الإحترازية ، والحفاظ على مسافة آمنة بين الطلاب ،مع وجوبية إلتزام كل طالب بالكمامة طول فترة الامتحان، إلى جانب الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه اصابتها، وتقديم العلاج المناسب، والحد من تسرب الفيروس من نطاق المنشأة التعليمية إلى المجتمع المحيط ، علاوة على توفير الإمكانيات البشرية والمادية لمواجهة الطوارئ الخاصة بانتشار الفيروس في نطاق المنشأة التعليمية، وتحقيق مستوى أمان عال أثناء عقد الامتحانات خلال الفترة القادمة.

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تلقيح جميع المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الثانوية العامة، وكذا أساتذة الجامعات وكافة المشرفين على عملية مراقبة امتحانات الجامعات، وأيضا المؤسسات التعلمية ، خطوة فى غاية الأهمية ستضمن حتما بلا أدنى شك العودة الآمنة للعام الدراسى الجديد.

تطالب المواطنين بتلقي اللقاح

وناشدت" سعيد" جميع المواطنين بسرعة الذهاب لتلقي لقاح كورونا، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية واتباع سبل السلامة والحرص على التباعد الإجتماعي، والإلتزام بالماسك الطبي لاسيما في أماكن التجمعات العامة، مشيرة إلى أن لقاح كورونا آمن تماما ويحفظ سلامتهم وصحتهم ، معقبة:"رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح إلا أن هناك أعدادا غفيرة من المواطنين يمتنعون عن أخذه”

من جانبه ثمنت النائبة، ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خطة وزارة الصحة والسكان لإدارة العملية التعليمية، من خلال توفير بيئة صحية مؤمنة ضد انتشار الأمراض المعدية، لا سيما فيروس كورونا ، إضافة إلى قيامها بوضع المعايير والشروط الصحية الواجب توافرها في هذه الأماكن.

وأكدت أن هذه الخطة تأتي فى إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة فيروس كورونا ، والحرص على توفير كافة سبل الحماية للمواطنين فى المقام الأول.

وأشارت" عبد العظيم" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه تم تزويد عدد اللجان الامتحانية للضعف، والتطعيمات الخاصة بفيروس كورونا ستكون إجبارية للمعلمين، والمراقبين على العملية الامتحانية، وكذا الإداريين ، والعمال أيضا ، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، وتحقيق التباعد الإجتماعي، وارتداء الماسك الطبي داخل اللجان .

وأوضحت عضو صحة النواب أنه حال الاشتباه بإصابة أحد الطلاب ، سيتم تحويله لأقرب مستشفى لتقييم الحالة، وتشخيصها حسب تعريف الحالة، ووصف العلاج اللازم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة المعتمد، وإبلاغ الإدارة الصحية ، للمنطقة الطبية بالحالة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الحالة وخط سيرها،مشيدة بهذه الإجراءات ن والتى ستسهم حتما فى بعث الطمأنينة فى قلوب أولياء الأمور بشكا عام ، والطلاب بشكل خاص .

وفى سياق متصل ، قال النائب، محمد العماري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن حصول كافة العاملين بالمؤسسات التعليمية على لقاح كورونا ، يسهم فى تقليل نسب العدوى والإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من طلاب المدارس دون سن الـ 16 عاما ، فمن باب أولى جعل اللقاح اجباريا ، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لضمان تحقيق السلامة لأنفسهم ، وللطلاب أيضا .

وشدد “ العماري ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” على ضرورة التزام المراقبين بالكمامات، واتباع تعليمات مكافحة العدوى، وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه، وتوزيع المقاعد ، مع الالتزام بالنظافة العامة وتوفير المناديل الورقية أحادية الاستخدام وحافظات القمامة والتخلص الفوري من النفايات بطريقة آمنة .

وأعرب عضو صحة النواب عن تمنيه بضرورة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية،والحرص على وجود مسافات بينية بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة ، معقبا:" الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ، والحصول على اللقاح ، يغلق الباب تماما أمام الأمراض المعدية ، ولاسيما كورونا ".