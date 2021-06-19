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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وضع التشريعات الخاصة الأبرز.. 4 اختصاصات للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 

 و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 

ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

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اختصاصات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 

وتختص لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقيام بالأعمال الآتية :

 

1-المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجعيها. 

 

2-المشكلات التى تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

 

3-المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه فى الاقتصاد الرسمى.

 

 4-التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مجلس النواب الموازنة العامة للدولة اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصات لجنة المشروعات المتوسطة اللجان النوعية

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