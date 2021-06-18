عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مشروع التأمين الصحي للإعلاميين.. فيديو

طارق سعدة
طارق سعدة

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مشروع التأمين الصحي للإعلاميين يسير في 3 اتجاهات، الأول من خلال بطاقة "كارنيه" العضوية بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح عمل، يتوجه به العضو للمستشفيات أو معامل التحاليل التي تم التعاقد معها، ويحصل بموجب الكارنيه على الخصم المقرر للنقابة، والاشتراك يشمل الزوج أو الزوجة والأبناء والأب والأم.

وأضاف طارق سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إبرام اتفاق مع شركتين كبيرتين في مجال التأمين الطبي، وتضم صيدليات وعمل تحاليل وأشعة وعيادات أطباء وكذلك كبريات المستشفيات، كما أن العلاج يشمل العلاجات التكميلية مثل علاج الأسنان والليزك للعيون.

وتابع "سعدة"، أن الكشف الطبي ممكن أن يكون "أونلاين" تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أن السعر السنوي يبلغ 140 جنيها للإعلامي.


 

طارق سعدة خط احمر كورونا التأمين الطبى

ترشيحاتنا

دراسة: مباريات كرة القدم تؤدي لزيادة الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 5٪

بالقوة الضاربة.. قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

5 جرام فقط.. نجاح سحب أول عينة غبار من المريخ.. فيديو

الإبلاغ عن 5000 انتهاك في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه "فوق".. فيديو

مفتى الجمهورية : الدعوة إلى الله اختصاص دار الإفتاء والوعاظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

لـ أصحاب محلات التموين.. 10 أفعال تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه

بعد تعرضه للتحرش.. مخرج معروف يغتصب زوجته

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

أول تعليق من تميم يونس بعد اتهام طليقته له بـ الاغتصاب الزوجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ