تفاصيل مشروع التأمين الصحي للإعلاميين.. فيديو

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مشروع التأمين الصحي للإعلاميين يسير في 3 اتجاهات، الأول من خلال بطاقة "كارنيه" العضوية بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح عمل، يتوجه به العضو للمستشفيات أو معامل التحاليل التي تم التعاقد معها، ويحصل بموجب الكارنيه على الخصم المقرر للنقابة، والاشتراك يشمل الزوج أو الزوجة والأبناء والأب والأم.

وأضاف طارق سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه تم إبرام اتفاق مع شركتين كبيرتين في مجال التأمين الطبي، وتضم صيدليات وعمل تحاليل وأشعة وعيادات أطباء وكذلك كبريات المستشفيات، كما أن العلاج يشمل العلاجات التكميلية مثل علاج الأسنان والليزك للعيون.

وتابع "سعدة"، أن الكشف الطبي ممكن أن يكون "أونلاين" تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أن السعر السنوي يبلغ 140 جنيها للإعلامي.



