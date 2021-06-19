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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أراضي دبي: القطاع العقاري أثبت جاذبيته الاستثمارية وتأقلمه مع المستجدات

صدى البلد

أكدت نشرة "علوم العقار" الصادرة عن دائرة أراضي وأملاك دبي، أن القطاع العقاري في الإمارة، يثبت بشكل مستمر، جاذبيته الاستثمارية، ومرونته في التأقلم مع مختلف المستجدات.

مكانة دبي العالمية

وأرجعت النشرة ذلك إلى البيئة التشريعية والبنية التحتية التي خلقتها السياسات والتوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة في الفترة الماضية، وبات أثرها واضحا على النتائج المحققة في القطاع خلال الأشهر الفائتة وتحديدا منذ بداية العام الجاري وساهمت في ترسيخ المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كواحدة من أفضل وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم.

وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا وانتعاشا أكبر للقطاع العقاري مع إقتراب إنطلاق فعاليات "إكسبو دبي 2020 " والتي ستستقطب بدورها السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم وستشكل فرصة كبيرة للقطاع العقاري لتعزيز مكانته إقليميا وعالميا على حد سواء .

وأشارت بيانات نشرة "علوم العقار" إلى إستمرارية تدفق الاستثمارات العقارية في مايو الماضي إذ بلغ عدد الاستثمارات العقارية 5359 استثمارا بقيمة تخطت 11 مليار درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد 11387 مستثمرا يشكلون ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر مايو الماضي.

ولفتت إلى أن عدد التصرفات العقارية المسجلة خلال ذات الشهر بلغ 6021 تصرفا عقاريا محققة بذلك نموا كبيرا وصلت نسبته إلى 197 بالمائة مقارنة بمايو 2020 و35 بالمائة مقارنة بمايو 2019، في حين بلغت قيمة التصرفات العقارية 21.8 مليار درهم خلال شهر مايو 2021 لتحقق بذلك نموا بنسبة 221 بالمائة مقارنة بمايو 2020، بينما مثلت المبايعات العقارية ما نسبته 74 بالمائة من إجمالي عدد التصرفات العقارية خلال شهر مايو 2021 وحققت نموا تجاوزت نسبته 214 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2020.

وأظهرت نشرة "علوم العقار" أن قيمة الوساطة العقارية التي حققها الوسطاء العقاريون في السوق العقاري في دبي وصلت إلى 827 مليون درهم منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر مايو 2021، في حين بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة منذ بداية العام وحتى شهر مايو 253959 عقدا 53 بالمائة منها عقود إيجار جديدة و47 بالمائة عقود مجددة، كما حقق مؤشر البيع السكني 1.071 نقطة خلال شهر مايو الماضي بمعدل نمو بلغت نسبته 7.1 بالمائة مقارنة بسنة الأساس.

وسلطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد تلك المناطق خلال شهر مايو الفائت يليها وادي الصفا 5 يليها وادي الصفا ثم الثنية الرابعة ونخلة جميرا، وفيما يتعلق بفئة الشقق جاءت الصدارة خلال شهر مايو الفائت لمنطقة مرسى دبي يليها برج خليفة ونخلة جميرا والخليج التجاري والثنية الخامسة على التوالي.

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