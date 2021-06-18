مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب آخر؛ إثر حادث تصادم دراجة نارية “موتوسيكل”، مع سيارة “ملاكي”، على الطريق السريع، أمام قرية بني سميع، التابعة لمركز أبوتيج، بمحافظة أسيوط.



وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا، من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية بني سميع بمركز أبوتيج بتصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي ووقوع حالتي وفاة ومصابا واحدا.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين أن الموتوسيكل دون لوحات، والسيارة الملاكي رقم"2917" وأسفر الحادث عن وفاة "عبدالرحمن.ر.ع" 14 سنة، وشقيقه "محمود" 11 سنة، وإصابة "خالد.ي.ع".



ونقلت الجثتين والمصاب إلى مشرحة واستقبال مستشفى الإيمان العام، وحررالمحضر اللازم.