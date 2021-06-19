رحلة عطاء الحاج عرفة دسوقي في الذكرى السنوية الأولى لوفاته

في الذكري السنويه الأولي ١٩ يونيو ٢٠٢١ للمرحوم الحاج عرفة محمود دسوقي شافعي، والذي وافته المنية بعد معركة شرسة مع الفيروس اللعين نتيجة إصابته به من أحد أفراد طاقم الرعاية الطبية للمرافق له بمنزله.

نسرد مسيرة عطاء للمرحوم الحاج "عرفه محمود دسوقي شافعي" الذي افني حياته في تشغيل وإداره وتطوير شركه مطاحن شافعي (مطحن ابو دسوقي) فقد بدء العمل في ريعان شبابه مع دراسته في ستينيات القرن الماضي حين نشيء وترعرع وسط والده المرحوم محمود دسوقي شافعي وأعمامه رحمه الله عليهم جميعا مؤسسي هذا الصرح الذي أسس قبل ثلاثينيات القرن الماضي حين كان يعمل المطحن بماكينة البخار ثم ماكينة الديزل التي تم استيرادها عام ١٩٣٧ من سويسرا وبعدها تم تاسيس أول عقد شركة رسمي عام ١٩٤٧ بين الإخوة مؤسسي المطحن.



وساعد المرحوم في تطوير المطحن في أوائل سبعينيات القرن الماضي بتشغيل طواحين المطحن وإدارتها بالمحركات الكهربائية، ثم تحديثها عده مرات عبر سنوات القرن الماضي الي أن تم تطويره بشكل كلي وجذري تماشياً مع سياسهً الدولة ومواكبة الدول الأوربية في تكنولوجيا المطاحنً الحديثه في عام ٢٠٠٣ حيث اختلف نظم التشغيل من النظم البدائية المعتمدة علي الصناعة المحليه للمعدات (نظام طواحين الحجارة) الي نظام عالمي جديد معتمد علي المعدات المستورده من الخارج بتكنولوجيا سويسريه (نظام السلندرات بتكنولوجيا التشغيل الاتوماتيكي).



ثم قام بتطويره وتحديثه عده مرات أخري بإضافة قدرات جديدة تماشيا مع توجهات الدولة في انتاج دقيق بنوعيه معينه باضافات ومحسنات معينة.



والجدير بالذكر أن الفقيد كان مهتما بمشاكل مهنة الطحن عموما ومسايرة الندوات العلمية للاطلاع علي ماكل هو جديد في المهنة وحضور اجتماعات رابطة اصحاب المطاحن وغرفة صناعة الحبوب مع وزراء التموين في هذه الحقبة التاريخية مثل الدكتور جلال أبو الدهب والدكتور أحمد جويلي والدكتور حسن خضر.



وافني عمره كله في إدارة وتطوير الشركة إلي أن أقعده المرض أواخر ٢٠١٣ وكان يسعي للعلاج داخل وخارج مصر لانه كان لديه الأمل في الشفاء لرجوعه لاستكمال مسيرة العطاء بالمطحن، وبالرغم من ظروفه المرضية إلا أنه كان مداوم الحضور للعمل يوميا دون انقطاع ليباشر عمله بقلبه وحواسه حتي أخر أيام حياته.



علي الجانب الانساني سار بين الناس جابرا للخواطر وسلك مسلك والده المرحوم محمود دسوقي في فعل الخير ومساعدة الأسر اليتامي الذي كان متكفلا بها والده ومواصلة مسيرته إلي أن أسس جمعية خيرية بشكل رسمي عام ٢٠١١ وهي جمعية زهرة الإسلام للأعمال الخيرية المشهرة برقم ٣٩٨١ لسنة ٢٠١١ وزاره التضامن الاجتماعي لتقوم بدورها في كفاله الايتام والاسر المحتاجه داخل وخارج مدينه الحوامديه ابتغاء وجه الله الكريم.



وبالرغم من ظروف فيروس كرونا وظروف مرضه الا انه كان مصر علي العطاء ومواصله المشوار ومتابعه العمل يوميا وعمل الواجبات الاجتماعيه وزياره الاقارب لوصل صله الرحم، إلا أنه عندما صعد منحني الاصابات للاعلي من الفيروس في منتصف ابريل ٢٠٢٠ مكث في منزله خوفا عليه من الاصابه وتم اخذ جميع الاحتياطات اللازمه وعدم تبديل شيفتات الطاقم الطبي المرافق له خوفا عليه من نقل الاصابه اليه عن طريقهم إلا أنه أصيب بالفيروس نقلا من أحد افراد الطاقم الطبي المرافق وعلي اثرها دخل للعلاج باحد مستشفيات الخاصهً وتم الشفاء من الفيروس وسلبية المسحة إلا أن أثاره أثرت علي بعض أجهزه الجسم ومنها الرئه وظل يتعالج بالمستشفي حتي توفاه الله يوم الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٠.



وأصر اولاده علي مصارحه ومكاشفة الامر لجميع المحيطين والاقارب والاصدقاء علي السوشيال ميديا بسابق إصابته بالفيروس، ويعتبر هذا سبق موقف مكاشفة ومصارحة وشفافية مطلقة في وقت اخفي فيه الجميع فقدان ذويهم بذلك المرض.



كما أصروا علي تشييع جنازته مع أخذ جميع التدابير الاحترازية الكاملة دون استهتار بتوزيع الكمامات والمطهرات والمناديل الورقية علي المشيعين كما أصروا علي ارتداء من قاموا بحمل ودخول الجثمان لمثواه الاخير بمقابر الأسرة بالبدل الطبية الواقية والجوانتيات والماسكات والفيس شيلد علي غرار توصيات منظمة الصحة العالميهً كل ذلك بالرغم من سلبية نتيجة المسحة الأخيرة وخلوه من الفيروس حفاظا عليهم وعلي المشيعين.



واقتصر العزاء علي تشييع الجنازة واستقبال العزاء تليفونياً ومن أبرز من قدم واجب العزاء في الفقيد هو اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.



وأقام أولاده ليله وأمسية دينية علي روحه الطاهرة في يوم الاربعين مساء يوم ٢٩ يوليو ٢٠٢٠ مع أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية للضيوف بحضور كوكبة من مشايخ الأزهر الشريف ودار الإفتاء وقراء القرأن الكريم وعلي راسهم:

فضيلة الامام الدكتور عبدالله عجمي نائب مفتي الديار المصرية

فضيلة القاريء الدكتور احمد نعينع (مقريء الرئاسه المعتمد )

فضيلة القاريء الدكتور اللواء طارق عبدالباسط عبدالصمد

فضيلة القاريء المرحوم محمود سليمان (القاريء بالاذاعة والتلفزيون)

فضيلة القاريء الشيخ اسماعيل عويان

فضيلة القاريء الشيخ محمود ذرينه القاريء والمبتهل بالقنوات الفضائية ومدرس القرأن بالازهر الشريف ودول شرق اسيا

فضيلة القاريء الشيخ محمود الشحات

ومذيع الأمسية الدينية فضيله الدكتور ابوبكر بدوي مذيع البرامج الدينيه بالتليفزيون المصري

ويعتبر أول عزاء رسمي علي المستوي العام في ظل حظر التجوال وظرف شده منحني الاصابات.

يذكر أن الفقيد زوج مربية الأجيال المرحومة نبيله عبدالعظيم أمين، المدير العام بالتربية والتعليم سابقا، الذي كان عزاؤها سيمفونيه حب وعرفان ورد الجميل من كل ابنائها الطلاب وزملاء العمل ومحبيها ومحبي ضحكتها المعهودة واستقبالها المبهر للجميع وخلقها الحسن ومعاملتها المحترمة رحمه الله عليها

ومن أبرز المعزيين اللواء مساعد وزير الداخليهً مدير امن الجيزة مندوبا عن وزير الداخليهً.

يذكر أيضا ان الفقيد شقيق السياسي المخضرم المرحوم ابراهيم محمود دسوقي عضو المجلس المحلي الشعبي لمحافظة الجيزة عده دورات متتالية ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة وسكرتير عام مجلس مدينة الحوامدية وصاحب البصمة الكبري في المشاريع العملاقة بمدينة الحوامدية، ووالد رجل الاعمال السيد محمود عرفه محمود دسوقي شافعي، ووالد زوجة اللواء حازم حماد مساعد السيد معالي وزير الداخليه للامانه العامهً، ووالد زوجه المستشار القانوني السيد محمد علي حسن سليمان مدير القطاع القانوني ببنك الكويت الوطني، ووالد زوجة المستشار هاني ياسين طلبه رئيس نيابهً النقض.

ومن اكبر احفاد المرحوم :

حماد حازم حماد بإداره التحويلات الخارجية بالمركز الرئيسي ببنك Cib بالقرية الذكية

الطالب أحمد حازم حماد بالفرقة الرابة بكلية الشرطة

الطالبة شرين محمد علي حسن سليمان بكلية تجارة انجليزي بجامعة مصر الحديثه للعلوم والتكنولوجيا

الدكتورة اروي محمود عرفه دسوقي

الطالبة كنزي محمود عرفه دسوقي بكليه طب ٦ أكتوبر

نسال الله العظيم أن يتغمد المرحوم عرفه محمود دسوقي بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى.