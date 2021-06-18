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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استغاثة "من خلف القضبان"| شاهد... تسريب تسجيل صوتي لخاطفة أطفال الدمام

السعودية
السعودية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا صوتيا لـ “خاطفة أطفال الدمام” للمرة الأولى منذ بدء تداول قضية الاختطاف، حيث جاءت وهي تناشد عبر مكالمة هاتفية من داخل سجن النساء في الدمام بالنظر في قضيتها بعد تأييد حكم القتـل ضدها.

 

ونقلا عن أخبار 24 السعودية نقلا عن مصادرها، فأن مناشدة خاطفة الدمام تمت عبر مكالمة مسجلة من كابينة سجن الدمام يوم (الأحد) الماضي، وليس كما ذكر البعض أنها من جوال مهرب.

وأشار  المصدر، إلي أن تسجيل المكالمة كان برغبة من خاطفة الدمام لإيصال صوتها، عقب تأييد محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حكم المحكمة الجزائية بالقتـل تعزيراً بحقها.


وكانت  المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ايدت حكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسية في القضية العروفة إعلاميا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

 

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، إن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت في شهر محرم الماضي، الحكم بالقتل تعزيزًا بحق "خاطفة الدمام" بعد إدانتها بالخطف والتبني، ثم تم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.

 

وأوضحت الصحيفة أنه  في شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا السعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرا.

 

وكانت قضية "خاطفة الدمام" أثارت الرأي العام في المملكة  بعدما اكتشفت الجهات المختصة محاولتها استخراج هوية وطنية لعدد من الأطفال، كانوا مختطفين لديها في وقت سابق، بعدما قامت بتربيتهم على أنهم أولادها طوال 20 عامًا.

 

وبشأن تفاصيل القضية، فإن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكانت بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، حيث تم إلقاء القبض على المدانة قضائيا مع اثنين آخرَين في شهر شعبان الماضي.

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بعد صمت طويل.. أول تصريحات لخاطفة أطفال الدمام

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السعودية.. قرار عاجل من المحكمة العليا بشأن "خاطفة الدمام"

وكانت النيابة السعودية طالبت بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسية في القضية واثنين آخرين، كما دعت النيابة العامة في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث لانطواء ما أقدموا عليه على ضـرب من ضروب العثو بالإفساد في الأرض.

السعودية مكالمة هاتفية المحكمة العليا رواد التواصل الإجتماعي المحكمة العليا السعودية خاطفة الدمام

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