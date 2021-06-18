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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أم تقتل أطفالها الثلاثة بأسوان والرابع يهرب.. اقرأ كشف غموض الجريمة بالتفصيل

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

أصداء متعددة جسدتها الواقعة الغريبة من نوعها التي تمثلت في إقدام أم مصابة بحالة نفسية على قتل أبنائها الثلاثة بقرية الدكة بمركز نصر النوبة شمال شرق أسوان.

تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع جريمة قتل فريدة من نوعها تمثلت في قيام سيدة بقتل أبنائها الثلاثة والذين تراوحت أعمارهم السنية ما بين 6 و 7 سنوات ، بجانب طفل رضيع وهم "مكى .ح " 5 سنوات، وشقيقه "زياد" 5 سنوات، وشقيق ثالث يدعى "يوسف" سنتان ، وتبين من التحريات الأولية بأن السيدة تعانى من حالة نفسية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها.

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وتعود وقائع الحادث عندما قد تلقى مركز شرطة نصر النوبة بأسوان، إخطارا من مستشفى نصر النوبة المركزى يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء جثث هامدة فى ظروف غامضة وهم: "م" 5 سنوات، وشقيقه "ز" 5 سنوات، وشقيق ثالث يدعى "ي" سنتان.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، المقدم محسن حزين، رئيس مباحث مركز شرطة نصر النوبة، لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الأطفال الثلاثة أشقاء لأم تعيش بقرية الدكة شارع 23 مركز نصر النوبة، وأن وراء ارتكاب الواقعة والدتهم التي تعانى من مرض نفسى وأمسكت بالثلاثة وأخذت تخنقهم واحدا تلو الآخر حتى لفظ الأطفال الثلاثة أنفاسهم جميعا، بينما كان لديها طفل رابع فر هاربا، وأبلغ جدته بما حصل لإخوته الثلاثة.

كما تبين من تحريات المباحث، أن الأطفال يعيشون مع والدتهم بعد طلاقها من زوجها، الذى كان مسافراً إلى القاهرة وقت الحادث لمرافقة والده فى رحلة علاج.

تم التحفظ على الأم المتهمة، وجارٍ عرضها على النيابة، والتى طلبت تقريرا طبيا عن الأم المتورطة فى إرتكاب الواقعة للكشف عن قواها العقلية، بعد تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما وصل فريق من الطب الشرعي لتشريح جثث الـ 3 أطفال لإعداد تقريرها بشأن واقعة مقتلهم.

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أسوان مركز نصر النوبة واقعة غريبة اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان

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