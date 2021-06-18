عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسكيوزمي.. وصلة رقص جديدة لـ فيفي عبده على "إنستجرام"

فيفي عبده
فيفي عبده

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها فيديو جديداً لها وهي ترقص علي أغنية "سلامات ياهوي" للفنانة ياسمين نيازي،  عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده  بإطلالة جريئة وهي تتمايل مرتدية فستاناً مكشوفاً باللون الاسود نال إعجاب متابعيها، وعلقت " ‏اسكيوزمي أنتو فين انا اهو"

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم. 

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

التواصل الاجتماعي فيفي عبدة اعمال فيفي عبدة اطلاله جريئه الفنانة فيفي عبده مملكة الغجر وصلة رقص مسلسل مملكة الغجر اللون الاسود

ترشيحاتنا

أول تعليق من تميم يونس بعد اتهام طليقته له بـ الاغتصاب الزوجي

المفتي: بعض ذوي المصالح يُضفون هالةً من القداسة على أشخاص بوصفهم بالعلَّامة

ادعولي أتجوز قريب.. منى فاروق بفستان زفاف في أحدث جلسة تصوير

راتب شهري للطلاب.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ماي واي للتعليم المزدوج

الاتحاد السكندري يقترب من المربع الذهبي بتوجيهات مصيلحي وتخطيط التوأم

تبدأ من 20 ألف جنيه.. قيمة رسوم طلب الترخيص لإنشاء مركز تجميع للدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

لـ أصحاب محلات التموين.. 10 أفعال تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه

بعد تعرضه للتحرش.. مخرج معروف يغتصب زوجته

على حساب الأهلي.. الزمالك بطلا لكأس مصر في الكرة الطائرة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ