إسكيوزمي.. وصلة رقص جديدة لـ فيفي عبده على "إنستجرام"

شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها فيديو جديداً لها وهي ترقص علي أغنية "سلامات ياهوي" للفنانة ياسمين نيازي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة وهي تتمايل مرتدية فستاناً مكشوفاً باللون الاسود نال إعجاب متابعيها، وعلقت " ‏اسكيوزمي أنتو فين انا اهو"

يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.