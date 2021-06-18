السعودية.. توكلنا يعلن اعتماد إبراز رخصة القيادة للجهات المعنية عبر التطبيق

أعلن تطبيق "توكلنا" اليوم الجمعة، اعتماد إمكانية إبراز رخصة القيادة الموثقة والمعتمدة للجهات المعنية والمختصة في السعودية عبر التطبيق.

وقال القائمون على تطبيق توكلنا إن رخصة القيادة في توكلنا أصبحت مُعتمدة وموثوقة، ويستطيع المستخدم عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة.

ويأتي الإجراء تحت شعار "رخصتك في جوالك"، بالتعاون بين وزارة الداخلية ومنصة "أبشر" المعنية بإصدار رخص القيادة.

وكان الأمر يتطلب في السابق، اصطحاب رخصة القيادة من قبل أصاحبها، لإظهارها عند الطلب للجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور،أطلقت النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" وتطبيق "توكلنا".

وقال متحدث باسم الإدارة العامة المرور، إن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، التي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كافة الإجراءات التي تقتضي إبرازها.