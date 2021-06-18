يورو 2020.. تعادل سلبي في الشوط الأول بين إنجلترا واسكتلندا

خيم التعادل السلبي، على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي إنجلترا واسكتلندا، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

الشوط الأول شهد سيطرة إنجليزية، وكاد جون ستونز أن يسجل الهدف الأول في اللقاء لـ إنجلترا في الدقيقة 11، عندما قابل الضربة الركنية التي نفذها ماسون ماونت من الجهة اليمنى برأسه، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

وفي الدقيقة 30، أرسل أندي روبرتسون كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليقابلها أودونول بتسديدة قوية بقدمه اليمنى، لكن بيكفورد حارس مرمى إنجلترا تصدى لتسديدته ببراعة، لترتد لـ أدامز لكنه لم يضع الكرة في الشباك.

استمر بعد ذلك اللعب في منتصف الملعب، دون تهديد على أي من المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل اسكتلندا أمام إنجلترا في يورو 2020



جاء تشكيل اسكتلندا أمام إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: مارشال

خط الدفاع: سكوت ماكتومناي - هانلي - كيران تيرني

خط الوسط: أودونيل - جيلمور - ماكجين - ماكريجور - أندي روبرتسون

خط الهجوم: ديكيس - تشاي أدامز



تشكيل إنجلترا أمام اسكتلندا في يورو 2020



جاء تشكيل إنجلترا أمام نظيره الاسكتلندي كالآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ريس جيمس - جون ستونز - تيرون مينجز - لوك شاو

خط الوسط: كالفن فيليبس - ديكلان رايس - ماسون ماونت

خط الهجوم: فيل فودين - رحيم ستيرلينج - هاري كين

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد منتخب اسكتلندا في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.