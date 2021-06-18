أقوى 5 سيارات للدفع الرباعي موديلات 2021 في السعودية.. صور

تحظى سيارات الـ SUV المتعددة الاستخدام و إصدارات الدفع الرباعي، على شعبية كبيرة داخل أسواق المملكة العربية السعودية، نسبة إلى قوة الأداء الفني، و التصميمات الهيكلية القوية و التي تختلف من صانع إلى آخر، إلى جانب التجهيزات الداخلية و الخارجية، بالإضافة إلى عناصر الجذب الاخري التي تناسب الجمهور.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أقوى 5 سيارات تعمل عبر تقنية الدفع الرباعي داخل السوق السعودي لـ موديلات 2021.

– بي ام دابليو X7 موديل 2021

زودت السيارة بمحرك من 6 اسطوانات، بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 340 حصان، مع 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 245 كيلومتر في الساعة، و بهذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 6 ثوان.

كما دعمت بمحرك اخر من 8 اسطوانات، و بسعة 4400 سي سي، بقوة 462 حصان، و 650 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة بي ام دابليو X7 موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل XDRIVE40I 2021 محرك 3000 CC بسعر 473,000 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل XDRIVE50I 2021 محرك 4400 CC بسعر 562,100 ريال.

–مرسيدس G CLASS موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك 8 سليندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 422 حصان، و 610 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي، و سرعة قصوى تصل لـ 250 كيلومتر في الساعة، و بهذه الامكانيات يمكنها التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى 100 كم خلال 5.8 ثانية.

و تقدم السيارة مرسيدس G CLASS موديل 2021 داخل السوق السعودي بقيمة :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل G500 2021 محرك 4000 سي سي بسعر 502.785 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل G63 2021 محرك 4000 سي سي بسعر 691.994 ريال.

– لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2021

تعمل السيارة عبر حزمة فنية من محرك سداسي الاسطوانات، بسعة 3000 سي سي، و 340 حصان، مع 450 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك اخر من 8 اسطوانات، بسعة 5000 سي سي، يولد قوة 525 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 625 نيوتن/متر، و بسرعة قصوى تتراوح بين 210 إلى 225 كيلومتر في الساعة.

و يبلغ سعر السيارة لاند روفر رنج روفر سبورت موديل 2021 في السعودية بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل HSE 360 PS 2021محرك 3000 سي سي بسعر 428,043 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HSE DYNAMIC 340 PS 2021 محرك 3000 سي سي بسعر 470,663 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل HSE DYNAMIC 525 PS 2021 محرك 5000 سي سي بسعر 572,187 ريال.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل SVR 575 PS 2021 محرك 5000 سي سي بسعر 703,857 ريال.

– ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021

تستمد السيارة قوتها من محرك V6 يولد قوة قدرها 184 حصان، و 306 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات أيضا، يستطيع أن ينتج قوة 236 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 329 نيوتن/متر، كلاهما يعمل عبر علبة تروس أوتوماتيكي من 5 سرعات.

و يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 داخل السوق السعودي :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX 5 DOOR BASE 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 124,740 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLS 3 DOOR HIGH 2021 محرك 3800 سي سي بسعر 127,710 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GLS 5 DOOR 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 133,485 ريال.

- جيب رانجلر Unlimited موديل 2021

حصلت السيارة على محرك من طراز V6، قادر على انتاج قوة 285 حصان، و 352 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، حيث يمكنها التسارع من 0 لـ 100 خلال 8 ثوان.

وتأتي السيارة جيب رانجلر Unlimited داخل السوق السعودية بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل UNLIMITED 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 166,000 ريال.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SAHARA 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 192,000 ريال.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل RUBICON 2021 محرك 3600 سي سي بسعر 203,500 ريال.