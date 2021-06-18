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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: القيادة تعرف أكثر بخصوص سد النهضة وندعمهما حال قرار الحرب..فيديو

إبراهيم عيسي
إبراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحديث عن قرار الحرب بخصوص أزمة سد النهضة يجب أن نستفيد فيه مما حدث في التاريخ، مستشهدا بما حدث من هجوم ومظاهرات لخوض الحرب خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 72 دون استعداد، كما أنهم هاجموه بأنه يخذل الشعب وغير أمين على الوطن.

 

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك الكثير من الكتاب رفضوا حالة "لا سلم ولا حرب" قبل فترة نصر أكتوبر، كما أن السادات فرض عقوبات ضدهم بمنعهم من الكتابة بالجرائد، منوهًا بأن الدرس من حرب أكتوبر وفكر السادات؛ هو أن القيادة تعرف أكثر بخصوص اتخاذ القرارات الهامة.

 

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما يحدث الآن هو وجود شعور بالخطورة من سد النهضة، وهناك استعداد عام في أي لحظة بالوقوف بجانب القيادة السياسية في قرار الحرب.

 

وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، أن الملء الأول لسد النهضة بمثابة طعنة في ظهر الخرطوم من جانب إثيوبيا.

وقالت المهدي في تصريحات نقلتها قناة “العربية” إن “الملء الأول لسد النهضة طعنة في ظهرنا من إثيوبيا”.

وأضافت أنه “لا يمكن للسودان التهاون في سيادته على أراضيه”.

وتابعت: “سد النهضة تحول منذ العام الماضي إلى خطر وسلاح ضدنا”.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت قبل يومين أن الخرطوم تريد تعزيز الجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي تطور في الملف منذ مفاوضات كينشاسا.

وأكدت الحكومة السودانية، أن السودان يسعى للوصول إلى اتفاق مرحلي،  كما يدعو لوضع إطار زمني للوصول إلى توافقات بشأن أزمة سد النهضة، مضيفة أن السودان لديه العديد من الإجراءات التي يمكن أن يتخذها بشأن سد النهضة.
 

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