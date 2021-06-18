إنقاذ 38 مصطافا من الغرق في رأس البر خلال يوم

نجحت إدارة الشاطئ بمصيف رأس البر في دمياط، في إنقاذ 38 مصطافا من الغرق.

وقال حسين لبيب رئيس مدينة رأس البر، إنه تم اليوم إنقاذ 38 حالة من الغرق كما تم تسليم ١٠٨ أطفال مفقودين إلى ذويهم وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقامت إدارة الشاطيء بالتنبيه علي المصطافين بضرورة الحيطة والحذر في إتباع التعليمات الخاصة بنزول البحر وأيضا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.



ويذكر أن الدكتور منال عوض محافظ دمياط، أصدرت تعليماتها للواء حسين لبيب رئيس مدينة رأس البر بضرورة رفع درجة الاستعداد لاستقبال المصطافين ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبها قامت إدارة الشاطئ برئاسة وليد الشهاوي نائب رئيس المدينة، بنشر فرق الإنقاذ بطول الشاطئ وتجهيز معدات الإنقاذ و تمركز سيارات الإسعاف وإقامة خيام لتجميع الأطفال المفودين لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين.