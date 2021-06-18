إصفرار في العين.. حسام موافي يكشف مضاعفات حصوات المرارة

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن اكتشاف حصوات المرارة بالصدفة يكون عن طريق عمل المريض موجات صوتية على البطن وليس من الضرورى أن يشتكى المريض من حصوات المرارة.



وأوضح "موافي" خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، خلال اجابته على أحد الأسئلة الواردة من احد المواطنين ، أن أعراض حصوة المرارة تكون عن طريق المغص او الحموضة أو انتفاخ بعد الأكل أو اصفرار فى العين وقلة الهضم ،لافتا إلى أن الجراحة نوعين منها العاجلة تجنبأ لحدوث الزايدة والتى تظهر على هيئة ورم فى الصدر .

وأشار لوجود مضاعفات محتملة فى حصوات المرارة فى حال اهمال للمريض لاصابته ب المرض ، والمرارة ليس مرض عاجل ولكن من الممكن ان تسبب انسداد فى القنوات المرارية ينتج عنها دخولها فى الدم تسبب اصفرار العين وغمقان البول .



ويذكر أن الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، قد كشف أيضأ فى تصريحات سابقة إن تجلط الدم في القدمين قضية لم تحل حتى هذه اللحظة،مضيفا:" الرقدة تسبب جلطة الرئة".إلى أن خطورة جلطة الرئة تعتمد على حجم الجلطة، موضحًا أن أخطرها تكون عند الشخص الراقد.

ولفت إلى أن قياس الحديد فى الدم ، ونسبة الهيموجلوبين يحل مشكلة نقص الانيميا فى عمر 17 عام ، لافتا إلى أنه فى بعض حالات نقص الدم والانيميا يحتاج المريض لصورة نخاع العظم لتشخيص المرض.



وأكد حسام موافي، أن حدوث الأنيميا فى سن مبكر قد تكون بسبب الدورة الشهرية والتى تتسبب فى نقص الهيموجلوبين ويتم سؤال الفتاة المريضة عن ذلك ويتم عمل موجات صوتية على الحوض وقياس الحديد فى الدم والمخزون الخاص به وفى حالة اكتشاف نقص الحديد يكون علاجها سهل اما عن تكسير الحديد يكون له اختبار لمعرفة نوع الهيموجلوبين .