أحمد وفيق : الحظ لعب دورا كبيرا في مشواري الفني.. صور

أخبار النجوم

أكد الفنان أحمد وفيق أنه فى بداياته كان الحظ له دورا كبيرا حيث كان محبطا ويرغب في السفر خارج مصر ولكن بعد مشاركته في سكوت هنصور مع يوسف شاهين تغيرت وجهته.

وأضاف أحمد وفيق في ندوته بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة أن فيلم سكوت هنصور كنت المرشح له رقم 6 وكان المرشح الأول الفنان أحمد زكي ولكن بعد خلاف بين زكي وشاهين ثم اختياري للعمل.

وأوضح أحمد وفيق : أنني قررت بعد هذا العمل أن ابتعد قليلا لشعوري بالغربة في هذا العالم واتجهت إلى الأدب الروسي ولكن بعد فترة قررت العودة إلى التمثيل مجددا برغم من أن تم رفضي الدخول لمعهد السينما.

مهرجان الإسماعيلية السينمائي

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" و تقام دورتة الـ 22 هذا العام في الفترة من 16 وحتي 22 يونيو الجاري، تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويقام المهرجان هذا العام مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفه، وجميع المشاركين به.

كرم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة اسم الراحلة رجاء الجداوي خلال حفل الافتتاح الذي اقيم اليوم وحرصت على الحضور ابنتها أميرة مختار لتسلم تكريم والدتها.

وحرص الناقد السينمائى عصام زكريا والسيناريست محمد الباسوسي على تفقد التفاصيل الأخيرة لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي قبل انطلاقه .

وقررت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، عرض فيلم "فرح" على هامش حفل الإفتتاح.

وأكد محمد الباسوسي، رئيس المركز القومي للسينما، أن مهرجان الإسماعيلية السينمائي هو مهرجان سنوي ويسعى المهرجان إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر والمنطقة العربية.

ويشمل برنامج المهرجان، عددًا كبيرًا من الأفلام داخل المسابقات الرسمية، بالإضافة إلى البرامج الموازية التي تقدم خارج المسابقة ومجموعة من الفعاليات، تشمل حلقات نقاشية وورش فنية.



افتتاح مهرجان الإسماعيلية

شهد حضور افتتاح المهرجان الذي أقيم على الشاطئ لأول مرة، العديد من الشخصيات السينمائية والفنية داخل مصر والوطن العربى وجماهير محافظة الإسماعيلية والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع المشاركين بالمهرجان.

وفي كلمتها، تقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالشكر للقيادة السياسية وكل من ساهم فى خروج الدورة 22 من عمر المهرجان للنور، وأثنت عبد الدايم على إدارة المهرجان التى نجحت خلال فترة قصيرة من صدور قرار عودة النشاط على إنجاز المهمة وإقامة الفعاليات.