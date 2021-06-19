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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إهدار المياه مشكلة تؤرق مدينة العريش.. ومطالب بسرعة تغيير المواسير

صدى البلد

تعددت المشاهد الخاصة بـ إهدار المياه في مدينة العريش شمال سيناء، بعد قيام رواد التواصل الاجتماعي بنشر صور تمثل إهدار المياه في شوارع مدينة العريش الرئيسية، بسيناء  دون تدخل مباشر من المسؤولين عن المرفق الحيوي.

واشتكى المواطنين من وجود انقطاع في المياه في بعض الأحياء بمدينة العريش بسيناء ، وعدم وصولها الي بعض المناطق بسبب وجود كسر في المواسير وإهدار المياه بشكل ملفت للنظر ومثير  للدهشة ومناطق اخري بسبب عدم وصول المياه الي الخزانات الرئيسية التي تغذي هذه الأحياء خاصة شارع اسيوط .

ويقول محمد كامل ، أن بركة من المياه تغطي شارع  عثمان ابن عفان بالعريش في الوقت الذي لا توجد فيه مياه في بعض المنازل لعدم تركيب شواكيش علي خط المياه الجديد و هذا يتطلب سرعة اصلاح الاعطال وتغيير المواسير. 


ولفت ضياء قدوره ، الي ان المطلوب إعادة النظر في المواسير وادوات السلامة المستخدمة في التوصيات حيث تعدد الشكاوي من وجود كسور بها مما يؤدي الي اهدار المياه وطالب اللواء المحافظ بتشكيل لجنة للمرور علي الشوارع وسؤال المواطنين التأكد من أسباب الكسر وإهدار المياه


وكانت الشكاوي ، قد تعددت   ايضا من اهالي مناطق الريسه وعاطف السادات ومدينة العريش  بشمال سيناء،  من سوء حالة المياه بعد تشغيل محطة التحلية بأبي صقل، حيث وصلت لجنة متابعة للحصول علي عينات من مياه المحطة التحلية ،  للتأكد من صحة الشكاوي . 


واشار النائب رحمي بكير،عضو مجلس النواب عن دائرة العريش،  إلى أنه قبل تشغيل محطة التحلية كانوا يعتمدون علي المياه القادمة من القنطرة شرق ، ويستخدمون المياه في الشرب ، ولكن بعد تشغيل المحطة الجديدة  أصبحت  المياه المنتجة  والتي تصل إليهم لا تصلح للشرب . 


حيث تحول لون المياه الي اللون الاصفر الامر الذي يدعو الي سرعة التحرك  ، وعمل تحليل لهذه المياه والتي من الممكن أن تؤدي إلي فشل كلوي وتضر بالصحة العامة للمواطنين ،  وطالب بسرعه اتخاذ اللازم في هذا الموضوع وسرعه استجابة. 
 

اهدار المياه مدينة العريش شمال سيناء سيناء العريش كسر المواسير

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