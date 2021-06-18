ادعولي أتجوز قريب.. منى فاروق بفستان زفاف في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة منى فاروق، متابعيها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.



وتألقت منى فاروق بفستان زفاف طويل باللون الابيض، بتوقيع مصمم الازياء محمود غالي، ونسقت معه “تاج” مزين من أعلى، واعتمدت علي مكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون، ووضعت أحمر شفاه بدرجة مميزة، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها.



وعلقت مني فاروق علي الصور "جلسة صور جديدة، عقبال فستان فرحي الحقيقي، ادعولي أتجوز قريب".



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، حث أن تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.