عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذهبا لاسعاف الام في المستشفي فماتا..

حادث مأساوي.. الموت يفجع أسرة سعودية بعد وفاة الأم

حادث سيارة
حادث سيارة

فجعت أسرة الفتاتين المتوفيتين أمس، في حادث مروري بمحافظة بلجرشي بالمملكة العربية السعودية  أثناء دفنهما بعد ظهر اليوم في محافظة العقيق بوفاة والدتهما التي كانت ترقد في العناية المركزة بمستشفى الأمير مشاري بن سعود، والتي وقع حادثهما المروري أثناء ملاحقتهما لسيارة الإسعاف التي تقلّ والدتهما.


وكان فتتان  (39، 41) عامًا من الرياض، لقيتا مصرعهما وذلك عند وصولهما لمنطقة الباحة وأثناء نقل والدتهما في سيارة الإسعاف لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي.

txt

السعودية ..حادث يودي بحياة شخص وبيان عاجل من قطار الحرمين

txt

حادث مأساوي.. كلاب تنهش جسد طفل حتى الموت في السعودية

ويشار الي ان  الفتاتين كانتا تلاحقان سيارة الإسعاف وذلك أثناء هطول أمطار على المنطقة لتنحرف مركبتهما وتصطدم بشاحنة ما أدى لوفاة إحداهن على الفور، والأخرى لحقت بها فور وصولها للمستشفى أمس الخميس، لتلحق بهما والدتهما المسنة ظهر اليوم والذي وصل الخبر لأسرتها أثناء دفن الفتاتين.


وبحسب ما أعلنت وسائل إعلام سعودية أن إحدى الفتاتين أرملة وتعول أبناءها الأيتام، والذين فُجعوا اليوم بوفاة والدتهم وجدتهم لأمهم كذلك.

السعودية حادث مروري سيارة الإسعاف حادث مأساوي منطقة الباحة

موضوعات متعلقة

السعودية.. توكلنا يعلن اعتماد إبراز رخصة القيادة للجهات المعنية عبر التطبيق

السعودية تعلن موعد إتاحة الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع

ترشيحاتنا

حسين الجسمي يطرح أحدث أغانيه "فوق".. فيديو

مفتى الجمهورية : الدعوة إلى الله اختصاص دار الإفتاء والوعاظ

أول تعليق من تميم يونس بعد اتهام طليقته له بـ الاغتصاب الزوجي

المفتي: بعض ذوي المصالح يُضفون هالةً من القداسة على أشخاص بوصفهم بالعلَّامة

ادعولي أتجوز قريب.. منى فاروق بفستان زفاف في أحدث جلسة تصوير

راتب شهري للطلاب.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ماي واي للتعليم المزدوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القيادة المركزية الأمريكية : سلوك إثيوبيا نحو قضية سد النهضة يقلقنا

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

لـ أصحاب محلات التموين.. 10 أفعال تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه

بعد تعرضه للتحرش.. مخرج معروف يغتصب زوجته

على حساب الأهلي.. الزمالك بطلا لكأس مصر في الكرة الطائرة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 آخر العام برقم الجلوس بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

فيديو

فيديوجراف.. لغز مقابر شبين الكوم وكيف تعاملت أجهزة الأمن

فيديوجراف| فنانون ورثوا المهنة عن أجدادهم وأتقنوا التمثيل

فيديوجراف | صفحات مزيفة .. إدارة الفيسبوك تتخذ إجراءً صارمًا تجاه إثيوبيا

يا شحاتة .. تفاصيل إهانة محمد رمضان للفنانة سميرة عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ