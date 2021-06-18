حادث مأساوي.. الموت يفجع أسرة سعودية بعد وفاة الأم

ذهبا لاسعاف الام في المستشفي فماتا..

فجعت أسرة الفتاتين المتوفيتين أمس، في حادث مروري بمحافظة بلجرشي بالمملكة العربية السعودية أثناء دفنهما بعد ظهر اليوم في محافظة العقيق بوفاة والدتهما التي كانت ترقد في العناية المركزة بمستشفى الأمير مشاري بن سعود، والتي وقع حادثهما المروري أثناء ملاحقتهما لسيارة الإسعاف التي تقلّ والدتهما.



وكان فتتان (39، 41) عامًا من الرياض، لقيتا مصرعهما وذلك عند وصولهما لمنطقة الباحة وأثناء نقل والدتهما في سيارة الإسعاف لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي.

ويشار الي ان الفتاتين كانتا تلاحقان سيارة الإسعاف وذلك أثناء هطول أمطار على المنطقة لتنحرف مركبتهما وتصطدم بشاحنة ما أدى لوفاة إحداهن على الفور، والأخرى لحقت بها فور وصولها للمستشفى أمس الخميس، لتلحق بهما والدتهما المسنة ظهر اليوم والذي وصل الخبر لأسرتها أثناء دفن الفتاتين.



وبحسب ما أعلنت وسائل إعلام سعودية أن إحدى الفتاتين أرملة وتعول أبناءها الأيتام، والذين فُجعوا اليوم بوفاة والدتهم وجدتهم لأمهم كذلك.