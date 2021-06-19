تراجع مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي ايجى اكس 30 تعاملات الأسبوع الماضي، عند 9856 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.13% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنحو 3.65% مغلقا الفترة عند2297 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 2.78% مسجلا مستوى 1,679.61 نقطة.

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وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.17 %مغلقا عند 12399 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 3.22 %مغلقا الفترة عند 3226 نقطة.

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع الحالي نحو 26.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية .

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2844 مليون ورقة منفذة على 264 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 23.51 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت

قيمة التداول للسندات نحو 76.49 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 80.1 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ

الأجانب على نسبة 10.3 % والعرب على 9.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

152.9 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.5 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.3 %و سجل العرب 7.2 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2228 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 483.4 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.