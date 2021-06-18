أغرب التصميمات المدهشة في عالم السيارات.. صور

تتنوع الإصدارات الخاصة بعالم السيارات، بين الإطلالة المعهودة، والتي تحمل لمسات الهاتشباك، والسيدان، والسيارات الرياضية والخارقة، بالإضافة إلى الطرازات صاحبة الحجم العائلي والتي تتسم بالرحابة، وإطلالة الـ كوبيه الشبابية.

و تبقى التصميمات الغريبة داخل هذا العالم المليء بالحركة و الانطلاق، هي نقطة جذب رئيسية يبحث عنها الكثير، فالبعض يحب أن يرى كل ما هو جديد من ناحية التصميم الداخلي، بينما البعض الاخر يبحث عن القدرات الفنية الفريدة، و لكن مازالت الاطلالة الخارجية هي الخاطفة للأنظار على الاطلاق.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أغرب 5 تصميمات في عالم السيارات

نبدأ رحلتنا حول أطول سيارة ليموزين في العالم، حيث يصل طولها إلى 30 مترا، بينما ترتكز على 26 عجلة مدعومة بجنوط بارزة.

واعتمدت هذه السيارة على النسخة الأمريكية كاديلاك ELDORADO العريقة، حيث حصلت هذه المركبة على حزمة من التعديلات جعلتها تتسع إلى 75 راكبًا، والغريب في الأمر أن هذه النسخة تمتلك غرفة معيشة داخلية، مع جاكوزي بالناحية الخلفية مما يجعلها تنفرد بالعديد من المفاهيم القوية.

و بعد ان قمنا باكتشاف أطول سيارة في العالم، لن ننسى التوجه نحو أصغر سيارة في العالم، حيث تعتمد هذه السيارة على مقعد واحد فقط، و مقصورة صغيرة للغاية، مع عجلتين أماميتين، و عجلة واحدة في الناحية الخلفية.

والطريف في الأمر أن هذه السيارة لا تحتوي على خاصية الرجوع للخلف، بل يتم سحبها عبر مقبض معدني مثبت في الناحية الخلفية من هذه السيارة الطريفة، بينما تأتي المقدمة بمصباح دائري واحد فقط، مع مساحة للزجاج الامامي لمقامة مياه الامطار و الغبار.

و الأن نحن على موعد لخوض رحلة جديدة، ولكن هذه المرة سنتخلى عن أطول سيارة وأصغر سيارة في العالم، بل نستقل السيارة الغواصة، والتي ظهرت بإطلالة بيضاء اللون أشبهه باليخوت الفاخرة، و تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات المكشوفة، مما تمنح قائد السيارة أفضلية التعامل في الحالات الطارئة، و لكي تستخدم هذه النسخة بطريقة صحيحة فلابد ان يكون معك أنبوب أكسجين للاستمتاع برحلة بحرية استكشافية.