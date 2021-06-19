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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تتابع دورة تدريبية حول أخلاقيات البحث العلمي أون لاين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول اخلاقيات البحث العلمى    الساعة التاسعة صباحا حتى ٢ ظهرا بنظام الاون لاين   يومى ٢٠ و ٢١ يونيو ٢٠٢١.

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن تايمز و زووم  تطبيقا  للاجرائات الاحترازيةللوقاية من فيروس كورونا.

  
وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .


ونوه مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان انه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة بمتابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز.

 

جدير بالذكر انه أعلن  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورونا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر  نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذا فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.


أوضح الأستاذ الدكتور وليد السروجى   القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أنه في ظل سعي جامعة حلوان إلى التطوير المستمر وفي إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفى، سيتم افتتاح وبدء تشغيل وحدة القسطرة القلبية بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، ويتم استقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية بالعيادات الخارجية، وتشغيل وحدة الرعاية المركزة، إلى جانب عمل عيادة أسبوعية لمتابعة حالات متلازمة ما بعد الاصابة بالكورونا تحت إشراف استشاريين من الأمراض الصدرية، والقلب، والأمراض المعدية، والنفسية.

كما أفاد أن أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعى تمت بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٠٠ مليون جنيه شامله رفع كفاءة البنية التحتية والقدرة الاستيعابية والتجهيزات ، وجارى الإنتهاء من تجهيز الأقسام الطبية المتبقية للإستعداد لتشغيلها فى المرحلة الثانية، متضمنة وحدة حضانات جديدة، كما سيتم خلال الفترة القادمة إفتتاح وحدة جديدة للمناظير وجراحات النساء والتوليد.

كما أنه مازالت  عملية التطوير مستمرة  بالمستشفى و تتم من خلال تضافر جهود جماعية، الأمر الذي أظهر المستشفى اليوم في هذه صورة نتيجة عمليات التطوير التي تتم على أعلى مستوى، وأن مستشفى بدر تقدم خدمات طبية كبرى وتسعى لتقديم الخدمة الصحية التي يستفيد منها سكان المنطقة، موضحا  أن المستشفى تسعى لتوفير كل التخصصات الطبية لتلبية احتياجات المرضى.

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