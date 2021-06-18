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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بتهمة تزوير توقيع رجل أعمال

3 شهورحبسا وكفالة ألف جنية لمالكة منتجع بالغردقة

صدى البلد

قررت محكمه جنح الغردقة حبس مالكة منتجع  ثلاث شهوروكفاله 1000 جنيه في قضيه تزوير عقد لتحصيل مبالغ وهمية من مالك فيلا ملك رجل اعمال لتحصيل مديونيه وهميه علية .

كانت قد قدمت السيدة ن ك عقد موقع من المجنى علية ع أ لتحصيل مبالغ مالية منه كمديونية بخصوص فيلا يملكها بمنتجعها بـ الغردقة  وقد طعن المجنى علية بالتزوير فى العقد المقدم للنيابة العامة التى قامت بالتحفظ وتحويلة للطب الشرعى قسم التزييف والتزوير.

وتبين من  تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف و التروير بقنا و الثابت به ببند الفحص و النتيجة ان التوقيعات المنسوب صدورها من المشتري المجنى علية ع م و الثابتة على أوراق عقد البيع "موضوع الفحص" جاءت عبارة عن تجمعات نقطية ملونة مما يدل على أنها صورة مستخرجة من طابعة كمبيوترية تعمل وفق تقنية نفث الحبر ماخوذة من توقيع صحيح و تم طباعته على عقد البيع موضوع الفحص كما و أن التوقيعات المنسوب صدورها من البائعة ن كامل الثابتة على أوراق العقد "موضوع الفحص" جاءت عبارة عن تجمعات نقطية ملونة مما يدل على انها صورة مستخرجة من طابعة كمبوترية تعمل وفق تقنية نقث الحبر .

وبإحالة القضية الى محكمة الجنح بـ الغردقة  قررت حبس مالكة منتجع الفلل ثلاث شهوروكفاله الف جنيه في قضيه تزوير عقد لتحصيل مبالغ وهمية من مالك فيلا ملك رجل اعمال لتحصيل مديونيه وهميه عليه.

الغردقة البحر الأحمر محكمة جنح الغردقة رجل أعمال قضية تزوير

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