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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ يطالب مؤسسات المجتمع المدني بمعاونة الدولة في مكافحة الإدمان

النائب عصام عفيفي
النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ

أثني النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، علي جهود الحكومة ممثلة في وزاراتي التضامن والداخلية وذلك في مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات بإعتبار مواجهتها ضرورة واجبة تهدف إلي تحقيق الأمن القومي والسلم المجتمعي.

 

ناشد " عفيفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وغيرها بمعاونة الدولة في مكافحة الادمان وذلك من خلال إطلاق حملات طرق الأبواب والتي من شأنها نشر التوعية والتثقيف بمخاطر تعاطي المخدرات، فضلا عن معاونتهم في الاقلاع عن هذه السموم سواء كان ذلك عن طريق الحاقهم بمصحات علاج أو غيرها من الوسائل.

 

 أكد عضو مجلس الشيوخ، أن صندوق مكافحة علاج الادمان يهدف إلي دمج متعافي الادمان بالحياة الطبيعية للمواطنين وذلك عن طريق توفير فرص عمل بمشروعات متناهية الصغر من شأنها إعطائهم جرعة انعاش تمكنهم من مواصلة حياتهم المعيشية دون عوائق، معقبا " بنديهم بداية جديدة يكونوا مواطنين صالحين ومؤثرين بالايجاب علي المجتمع المصري".

 

وتابع النائب، علي جانب أخر تواصل قوات الأمن بوزارة الداخلية جهودها في رصد تاجري ومروجي المخدرات من أجل التضييق علي انتشارها داخل أرجاء الدولة.

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صندوق مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين شيكات لتمويل مشروعاتهم

 

وكان قد سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان  والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

 

وبهذا الدعم يتمكن المتعافي من الإدمان من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم مثل مشروعات "سوبر ماركت، ومحل أجهزة منزلية وكهربائية" فى محافظات القاهرة والغربية والقليوبية.

 

وتقدمت سيدة تبلغ 60 عاما للحصول على قرض لإنشاء مشروع "سوبر ماركت " بعد تعافيها من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بسبب إساءة استخدامها للأدوية.

 

وتم توفير الخدمات العلاجية للسيدة مجانا حتى التعافي ،حيث قامت بإعداد دراسة جدوى عن مشروع سوبر ماركت وقام الصندوق بتوفير التمويل اللازم للمشروع بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي  وسبق وتقدم العديد من الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة لهم  بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن ،وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

 

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، وأن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي بلغت إلى ما يقرب من 5 مليون و170  ألف جنيه حتى الآن.

 

كانت نيفين القباج، قد أعلنت عن استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 5 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 50 ألفا و576 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 26 مركزا بـ 16 محافظة بعد افتتاح رئيس الجمهورية 3 مراكز جديدة بمحافظات "البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح".

 

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1289 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات "الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير" نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الادمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.39% بينما بلغت نسبة الإناث 5.41% .

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