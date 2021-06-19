معرض للأشغال اليدوية وورش فنية بالوادى الجديد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الورش الفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث أقام قصر ثقافة الخارجة معرض للفنون التشكيلية ضم المعرض العديد من الأشغال اليدوية والخوص ومنتجات الخزف والفخار للاطفال.

ونظم بيت ثقافة المنيرة وقصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة رسم وتلوين بجانب ورشة تدريب على الزخرفة، كما نظمت مكتبة شرق بولاق ورشة فنون تشكيلية لتشكيل الصلصال، وأعد كل من بيت ثقافة بولاق، وبيت ثقافة الجديدة ورشة رسم وتلوين، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بباريس مجلة حائط بعنوان "حصاد القمح فى الوادى"، فيما نظم بيت ثقافة صنعاء مسابقة ثقافية للاطفال، كما ناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب بعنوان "حفصة" تأليف محمد برانق، ناقشه احمد حسين.

قامت مكتبة الطفل والشباب ببغداد يسرد قصة بعنوان "دار الفرح" تأليف يعقوب الشارونى قدمها أحمد أبو الحسن، بجانب ورشة حكى بعنوان 'تعزيز حب الإنتماء للوطن" ببيت ثقافة بلاط من تنفيذ نفيسه عبدلله، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة ثقافية بعنوان "دور القرية فى الحفاظ على الحرف البيئية" حاضرها سيد عكاشة، وتطرق فيها إلى تاريخ الحرف البيئية فى مصر وأهميتها واهم انواع الحرف البيئية فى الواحات، والأهمية الاقتصادية للحرف البيئية، كما عقد قصر ثقافة موط لقاء ادبي لأدباء نادى الأدب بالقصر.