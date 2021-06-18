بصورة مع بوفون.. الحضري يستعيد ذكريات مباراة مصر وإيطاليا

استعاد عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، ذكرياته مع حارس منتخب إيطاليا بوفون عقب مباراة مصر وإيطاليا في كأس العالم للقارات 2009.



ونشر عصام الحضرى، عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورة تجمعه بالحارس الاسطوري، وعلق قائلاً:" في مثل هذا اليوم وأحد اجمل الذكريات في حياتي الكروية التي لا انساها مع أحد اساطير حراس المرمي في العالم بوفون بعد مباراة مصر وايطاليا في كأس العالم للقارات سنة 2009م".



واحتفل السد العالي عصام الحضري بخطوبة ابنته شدوى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور أهالي العروسين وعدد من نجوم الكرة ونجوم الفن.

ظهرت العروس شدوى عصام الحضري في الإطلالة الأولى بصحبة شقيقاتها ووالدتها صابرين وهي تضع المكياج وتستعد لحفل الزفاف مرتدية روب أبيض مع التاج اللامع ثم استبدلته ببلوزة أوف شولدر بيضاء