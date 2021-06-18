رئيس حي الوايلي يفاجئ المقاهي المخالفة ويصادر الشيش في حملة مكبرة.. فيديو

أجرى اللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي، حملة مكبرة برفقة شرطة المرافق واداره المتابعه والاشغالات والمحلات وشئون البيئه .

جاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره ونائب المحافظ للمنطقه الغربيه اللواء ابراهيم عبد الهادي بعوده الانضباط للشوارع بحي الوايلي.



وتم المرور بميدان العباسية بنطاق الوايلي وتم رفع اشغالات الاكشاك والمحلات التي تعيق حركة المرور والمارة وتم تحرير المحاضر اللازمه حيال المخالفين .



كما قام رئيس حي الوايلي بالمرور بشارع العباسية ورفع جميع اشغالات الاكشاك والمحالات ومراجعة تراخيص بعض المحال الموجودة وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين .



كما اصدر رئيس حي الوايلي تعليماته لفرع الهيئه ووحده الرصد برفع كفاءه النظافه بمربعات الحى من رفع تراكمات وكنس وتجريد الاتربة و رفع ناتج التجربد .



كما تم المرور بشارع السكة وشارع احمد سعيد وشارع رمسيس وشارع مصر والسودان وتم رفع اشغالات المحلات والاكشاك الموجودة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .



وبناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع الشيشة بالمقاهى تم المرور على المقاهى فى نطاق الحى ومصادرة جميع الشيشة المتواجدة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .



كما تم رفع اشغالات الباعة الجائلين ومصادرة جميع الاشغالات وايداعها مخازن الحى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .



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