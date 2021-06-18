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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختلافنا مش بيفرقنا.. السفارة الهولندية بالقاهرة: 97 ألف طفل لاجئ في مصر

السفارة الهولندية
السفارة الهولندية بالقاهرة: 97 ألف طفل لاجئ في مصر

نشرت السفارة الهولندية بالقاهرة، منشورًا على حسابها بموقع "فيسبوك" كتبت فيه "فيه 97,002 طفل لاجئ في مصر من جنسيات مختلفة، منهم4,067 طفل انفصلوا عن أهلهم أو معندهمش حد يرعاهم. تفتكروا المصريين يقدروا يعملوا إيه علشان الأطفال دول تكون حياتهم أحسن؟".

وأرفقت السفارة الهولندية بمنشورها هاشتاج #اختلافنا_مش_بيفرقنا موضحة أن "هذه الحملة بدعم من برنامج آفاق"PROSPECTS“، وهو شراكة بين سفارة هولندا ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويونيسف".

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وحضر السفير حاتم عبد القادر، سفير  مصر لدى مملكة هولندا، مراسم التوقيع على عقود تسليم الكراكة "المشير حسين طنطاوي" المُبرمة بين وفد هيئة قناة السويس وشركة IHC الملكية وذلك بمقر الشركة بمدينة روتردام، أمس الخميس. وفي إطار هذه المناسبة، قام رئيس مجلس إدارة الشركة الهولندية بإهداء متحف هيئة قناة السويس مجسماً للكراكة لإضافته لمقتنيات المتحف.

تجدر الاشارة إلى أن كراكة "المشير حسين طنطاوي" التي ستنضم إلى أسطول هيئة قناة السويس خلال الأسابيع المقبلة، تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وبما يؤدي إلى المساهمة في تنفيذ مشاريع التطوير المُستمرة بالمجرى الملاحي للقناة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الأخرى ذات الصلة.

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