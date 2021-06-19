بسبب تيك توك.. تحقيقات موسعة في محاولة فتاة الانتحار بالعمرانية

تجري نيابة العمرانية تحقيقات موسعة في محاولة فتاة الانتحار من الطابق الثالث بسبب تصويرها فيديوهات على تيك توك ورفض اسرتها لذلك.

وقررت النيابة استدعاء اسرة الفتاة لسماع اقوالها حول الواقعة.



وكانت حاولت فتاة الانتحار بالقاء نفسها من الطابق الثالث بعد تهديد اسرتها لها بمنعها من الهاتف المحمول بسبب تيك توك ما ادى لاصابتها بعدة اصابات وتم نقلها للمستشفى.

ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجدة بسقوط فتاة من علو، علي الفور انتقل رجال المباحث تحت اشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث الى مسرح الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

واشارت التحريات برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية ان المصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، القت بنفسها من الطابق الثالث فاصيبت بكسور وجروح وكدمات في انحاء متفرقة من الجسد وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

واضافت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة ان الفتاة حاولت انهاء حياتها عقب حدوث مشاجرة بينها وبين والدتها بسبب نشرها فيديوهات علي التيك توك وهددتها والدتها بأخذ الهاتف منها ومنعها من التيك توك، فأقدمت الفتاة علي الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة طالبة ثانوي حيث تبين انتحار الفتاة شنقا لرفض والدتها زواجها من شاب تقدم لخطبتها.



تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طالبة داخل مسكنها فى إحدى بقرية العطف بمركز العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطالبة بالصف الأول الثانوى، وتمت مناظرة جثتها ونقلها إلى المشرحة عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة ان الفتاة تبلغ من العمر 16 عاما وأن شابا تقدم لخطبتها فرفضت والدتها زواجهما لصغر سن الفتاة.



شرحت التحريات برئاسة العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان الفتاة اصيبت بحالة من الحزن لرفض والدتها زواجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها فقررت انهاء حياتها فاستغلت غياب والدتها عن المنزل خاصة ان والدها مسافر وتقيم برفقة والدتها بمفردهما وقامت بشنق نفسها في سقف الغرفة.



لم تتهم والدتها احدا بالتسبب في وفاتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



كانت بدات النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق في العثور على جثة طالبة بالصف الأول الثانوى داخل مسكنها فى إحدى قرى العياط لكشف ملابسات الواقعة.



وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الفتاة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.



واستمعت جهات التحقيق لأقوال أفراد أسرة لكشف ملابسات وفاتها، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وجمع الأدلة، تمهيدا لإعداد تقرير وتقديمه للنيابة العامة التي تولت التحقيق.